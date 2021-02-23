مايكروسوفت تطلق تحديثا جديدا لويندوز 10

مايكروسوفت تطلق تحديثا جديدا لويندوز 10
صورة: د.ب.أ
الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 02:16

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق تحديث جديد لويندوز 10 خلال النصف الأول من العام الجاري، والذي يأتي بوظائف عملية لزيادة الإنتاجية والأمان أثناء العمل من المنزل.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن التحديث الجديد، الذي يحمل الاسم 21H1، يتيح للمستخدم إمكانية استخدام كاميرا ويب خارجية للتعرف على الوجه عبر خاصية ويندوز Hello، وذلك حتى إذا كان اللاب توب يشتمل على كاميرا ويب داخلية ومتوافقة.

كما يتيح تحديث برنامج Windows Defender Application Guard إمكانية فتح الملفات على نحو أسرع من ناحية، وتسهيل عمليتي تحديث وصيانة الأجهزة أثناء العمل المنزلي من ناحية أخرى.

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