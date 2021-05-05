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‫تعليقات الزوار

2
  • العربي بن دادة
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 21:54

    لن يفيده انتصاره في محكمة الارض مادام قضيته معروضة الان في محكمة السماء.

    20
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  • Ayoub
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 22:00

    لازال الجدل والتشويق متواصل في قضية النجم المثير للجدل رغم مرور سنوات عدة على رحيله فلازال متربع على عرش لونه الغناءي ولازالت ثروته تسيل اللعاب ولازالت الملفات متراكمة في المحاكم الامريكية سواء فيما يخص التعويض او الحجز…….اذكروا امواتكم بخير…..والله يرزقنا القناعة.

    8
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