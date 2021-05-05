بعد مرور 12 عاما عن وفاته.. أسطورة البوب مايكل جاكسون ينتصر قضائيا في قضية تحرش.
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تعليقات الزوار2
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لن يفيده انتصاره في محكمة الارض مادام قضيته معروضة الان في محكمة السماء.
لازال الجدل والتشويق متواصل في قضية النجم المثير للجدل رغم مرور سنوات عدة على رحيله فلازال متربع على عرش لونه الغناءي ولازالت ثروته تسيل اللعاب ولازالت الملفات متراكمة في المحاكم الامريكية سواء فيما يخص التعويض او الحجز…….اذكروا امواتكم بخير…..والله يرزقنا القناعة.