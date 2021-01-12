بومبيو: إيران "مقر جديد" لتنظيم "القاعدة"

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء إنّ إيران باتت “مقرا جديدا” لتنظيم القاعدة، في اتهام يشكك به خبراء.

وأكّد بومبيو في كلمة قبل أسبوع من مغادرته منصبه، تقريرًا لصحيفة نيويورك تايمز ذكر أنّ الرجل الثاني في تنظيم القاعدة قُتل العام الماضي في طهران، رغم أنه لم يقل إن إسرائيل نفذت ذلك.