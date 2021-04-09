مايك بومبيو ينضم إلى شبكة "فوكس نيوز"

انضم مايك بومبيو، وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى الشبكة الإخبارية الأميركية “فوكس نيوز”، المفضلة لدى المحافظين، بصفة “متعاون”.

وقال بومبيو في بيان أوردته الشبكة الإخبارية: “سأقدم للمشاهدين نظرة صريحة ومباشرة حول الجيو-سياسة والعلاقات الدولية وسياسات (أميركا أولا) التي ساعدت في رسم مسار الرخاء والأمن غير المسبوقين في الولايات المتحدة”.

كما أكدت سوزان سكوت، رئيسة “فوكس نيوز”، أن مايك بومبيو “هو أحد الأصوات الأكثر شهرة واحتراما في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي”، مضيفة: “أتطلع إلى مساهماته عبر مجموعة منصاتنا ليشارك الملايين من مشاهدينا وجهة نظره المميزة”.

وكان بومبيو عين وزيرا للخارجية خلفا لريكس تيلرسون في أبريل 2018، وبقي في المنصب حتى نهاية عهد ترامب في يناير 2021، واشتغل قبل ذلك مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية.