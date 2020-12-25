ما بين الطاقية والتَّقِيَّة من حَمِيَّة

الطاقية هي تلك القبعة التي يضعها الرجل فوق رأسه، للاحتماء من لفحات الشمس أو قرصات البرد..

وقديما في عصور غابرة، كان الناس يُجَرّبون تركيبة عجيبة لصنع “طاقية الإخفاء” من عيون بومة مطحونة، وروث خنفساء، وزيت زيتون.

وفي مغرب اليوم، حصل أنّ حزبًا سياسيًا يقود الحكومة حاول جاهدا أن يضع “طاقية الإخفاء” حتى لا تظهر قياداته في استقبال وفد أمريكي إسرائيلي رفيع المستوى، فأوحى لأحد أعضائه (السكال) بأن يتقدم مستقبلي وفدٍ جاء إلى المغرب بترخيص وقبول ملكي كامل.

ولم يتغيّر الأمر كثيرا في حفل توقيع اتفاقيات التعاون بين الحكومة المغربية ومسؤولين إسرائيليين، حيث ظهر زعيم هذا الحزب (رئيس الحكومة) محتشما وهو يتمنى لو كانت لديه “طاقية إخفاء” تخفيه عن أنظار المغاربة الذين كانوا طيلة سنوات مرت يبيتون ويستيقظون على شعارات الحزب برفض التطبيع مع إسرائيل ونصرة فلسطين.

ولأن الطاقية لها علاقة بالتقية، كون الطاقية تروم الإخفاء كما أن الذي يمارس التقية يبحث إخفاء باطنه عن ظاهره، فإن الحزب عندما لم تنفع معه “طاقية الإخفاء” تلك انخرط في حملة داخلية محمومة مليئة بالتقية، قوامها اتهامات وسجالات سياسية أخطأت الوقت والموعد.

وهكذا، انطلقت قيادات وقواعد الحزب “الحاكم” تلوك كلاما أقرب من النفاق إلى التقية، فهم مع “جلالة الملك” في قراراته، لكنهم في الوقت نفسه ليسوا “راضين تماما” على قرار إعادة العلاقات مع إسرائيل.

ويحق للمواطن المغربي البسيط أن يتساءل كيف لحزب يقود الحكومة من المفترض أن يتبنى خطوات ومسارات الدولة بأعلى مستوياتها لما يهم مصالح الوطن أن يمارس “التقية” (حتى لا يقال وصف آخر)، وتندلع وسطه حرب لم تنطفئ بعد، وقودها رافضون لتفعيل علاقات المغرب مع إسرائيل، على الرغم من أنه قرار ملكي تاريخي مبني على رؤية إستراتيجية ودبلوماسية لا تخطئها العين، لم يتناسَ أبدا الحق الفلسطيني في حريته وأرضه.

ولعل الخيط الناظم في “قصة الطاقية والتقية” هذه، التي ظهرت مفضوحة أمام الملأ بمناسبة القرار السيادي المتعلق بالاتفاق مع إسرائيل، هو “الحَمِية السياسية” التي أظهرتها “الكتائب المعروفة” وقد تقدمها هذه المرة “مول 7 ملايين”، وهي تحاول إقناع ملايين المغاربة بأنها مع قرارات الملك؛ ولكنها أيضا في الوقت نفسه ضد الاعتراف بإسرائيل، في محاولة فاشلة لدغدغة مشاعر الناخبين..

أليس “صُبح الانتخابات التشريعية” بقريب؟..