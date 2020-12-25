ما بين الطاقية والتَّقِيَّة من حَمِيَّة

الطاقية هي تلك القبعة التي يضعها الرجل فوق رأسه، للاحتماء من لفحات الشمس أو قرصات البرد..
وقديما في عصور غابرة، كان الناس يُجَرّبون تركيبة عجيبة لصنع “طاقية الإخفاء” من عيون بومة مطحونة، وروث خنفساء، وزيت زيتون.
وفي مغرب اليوم، حصل أنّ حزبًا سياسيًا يقود الحكومة حاول جاهدا أن يضع “طاقية الإخفاء” حتى لا تظهر قياداته في استقبال وفد أمريكي إسرائيلي رفيع المستوى، فأوحى لأحد أعضائه (السكال) بأن يتقدم مستقبلي وفدٍ جاء إلى المغرب بترخيص وقبول ملكي كامل.
ولم يتغيّر الأمر كثيرا في حفل توقيع اتفاقيات التعاون بين الحكومة المغربية ومسؤولين إسرائيليين، حيث ظهر زعيم هذا الحزب (رئيس الحكومة) محتشما وهو يتمنى لو كانت لديه “طاقية إخفاء” تخفيه عن أنظار المغاربة الذين كانوا طيلة سنوات مرت يبيتون ويستيقظون على شعارات الحزب برفض التطبيع مع إسرائيل ونصرة فلسطين.
ولأن الطاقية لها علاقة بالتقية، كون الطاقية تروم الإخفاء كما أن الذي يمارس التقية يبحث إخفاء باطنه عن ظاهره، فإن الحزب عندما لم تنفع معه “طاقية الإخفاء” تلك انخرط في حملة داخلية محمومة مليئة بالتقية، قوامها اتهامات وسجالات سياسية أخطأت الوقت والموعد.
وهكذا، انطلقت قيادات وقواعد الحزب “الحاكم” تلوك كلاما أقرب من النفاق إلى التقية، فهم مع “جلالة الملك” في قراراته، لكنهم في الوقت نفسه ليسوا “راضين تماما” على قرار إعادة العلاقات مع إسرائيل.
ويحق للمواطن المغربي البسيط أن يتساءل كيف لحزب يقود الحكومة من المفترض أن يتبنى خطوات ومسارات الدولة بأعلى مستوياتها لما يهم مصالح الوطن أن يمارس “التقية” (حتى لا يقال وصف آخر)، وتندلع وسطه حرب لم تنطفئ بعد، وقودها رافضون لتفعيل علاقات المغرب مع إسرائيل، على الرغم من أنه قرار ملكي تاريخي مبني على رؤية إستراتيجية ودبلوماسية لا تخطئها العين، لم يتناسَ أبدا الحق الفلسطيني في حريته وأرضه.
ولعل الخيط الناظم في “قصة الطاقية والتقية” هذه، التي ظهرت مفضوحة أمام الملأ بمناسبة القرار السيادي المتعلق بالاتفاق مع إسرائيل، هو “الحَمِية السياسية” التي أظهرتها “الكتائب المعروفة” وقد تقدمها هذه المرة “مول 7 ملايين”، وهي تحاول إقناع ملايين المغاربة بأنها مع قرارات الملك؛ ولكنها أيضا في الوقت نفسه ضد الاعتراف بإسرائيل، في محاولة فاشلة لدغدغة مشاعر الناخبين..
أليس “صُبح الانتخابات التشريعية” بقريب؟..
السلام عليكم.هههه الكاركاتور لخص كل شيء زد على ذلك ما كتب في المقال.فعلا هذه هي حقيقة حزب العدالة والتنمية والكاتب لم يكذب أبدا.لم يقل إلا الحق في حقهم.فعلا يلعبون بين الطاقية والتقية ولم يعودوا يعرفوا اي اتجاه سيسلكون وكان دائما يهاجم الأحزاب الأخرى بأنها منافقة وليست وطنية ولكن بعد هذه الاحدات التي مرت مؤخرا ظهر فعليا من هو صاحب النفاق الحقيقي.انها انفصام الشخصية يا سادة
اقسم بالله العظيم اني اكره السياسة والسياسيين بكل اشكالهم واصنافهم والانتخابات بكل انواعها. أتمنى ان يكتفي المغرب بقيادة الملك وفئة جد قليلة من المسؤولين من انتقاء واختيار قائد البلاد.
السلام عليكم
الآن سار الكل .ينتقد الجرأة والقرار الذي،اتخدته الحكومة المغربية .بقيادة مولانا الإمام. محمد السادس نصره الله.
لقد نهض حزب إسلامي جزائري من نومه العميق .وسار .يتفلسف.بما طاب له عن .رجوع العلاقة المغربية الإسرائيلية. الى مجراها طبيعي .
إخواني المغاربة .تذكرت شيء وقع هنا امام أعيني.في أمريكا. أراد صديق لي مغربي .ان يشتري .جاكيط من عند أحد الجزائريين. معروف هنا بالسرقة .وبيعها. فأراد صديقي ان يقيسها عليه وخلع المعطف .فظهر على دراعه وشم .فقال له الجزائري.
( أصحابي أنت مسلم وداير الوشم راه حرام )
فرد عليه صديقي ( أصحابي أنت مسلم وتتسرق وتتبيع لي جاكيطا مسروقة )
هاذا هو حالهم .اقسم بالذي جل جلاله. الذي هو الله
ان جلهم يكنون لنا حقدا .دفينا وقاطع .
لأن عسكرهم .ورث فيهم هاذ الحقد .فلا يغرنكم بخاوة خاوة .فانها ليست صادقة .انا عندما كنت صغير
كنت اسمع أنهم موضع الغدر .وكنت لا أبالي
أنا لا أعمم ولكن وجب الاحتياط والحذر الحمد للهو
يحي الملك و يحيى الوطن ويحيى المغاربة الشرفاء
وتشكر هسبريس