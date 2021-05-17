ما علامات الإصابة بمشكلات الغدة الدرقية؟

وأوضحت البوابة الإلكترونية “bestlifeonline.com” أن مشكلات الغدة الدرقية تعتبر من الأمراض الشائعة، إلا أنه لا يتم اكتشافها أو تشخيصها بشكل مبكر، وتتنوع أعراض الإصابة بمشكلات الغدة الدرقية بدءا من جفاف البشرة وزيادة الوزن بشدة أو نقص الوزن والإسهال والقيء وصولا إلى التعرق المفاجئ وزيادة معدل نبضات القلب.

وأشار طبيب الأسرة الأمريكي تريباثي أن تورم الرقبة يعتبر العلامة الأكثر شيوعا على الإصابة بمشكلات الغدة الدرقية، ويظهر هذا التورم نتيجة حدوث تضخم في الغدة الدرقية، وغالبا ما يكون التورم في منطقة الحنجرة مصحوبا بضيق في الحلق وبحة في الصوت والشعور بدوار، ونادرا ما يحدث سعال أو تظهر صعوبات في البلغ أو التنفس.

ويشير تضخم الغدة الدرقية إلى فرط نشاط الغدة الدرقية أو قلة نشاطها، وفي حالة ظهور أية تغيرات في منطقة الرقبة فإنه يجب استشارة الطبيب المختص على الفور، لأن تضخم الغدة الدرقية يشير إلى أنها تنمو بشكل غير طبيعي.