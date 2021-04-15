ما هو أفضل مكان لتخزين الأدوية؟

ما هو أفضل مكان لتخزين الأدوية؟
صورة: د.ب.أ
الخميس 15 أبريل 2021 - 02:28

قالت غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية إن الأماكن ذات البيئة الحارة والرطبة كالحمام لا تصلح لتخزين الأدوية؛ نظرا لأن الأدوية قد تتعرض للتلف.

وأضافت الغرفة أنه من الأفضل تخزين الأدوية في الأماكن ذات درجة الحرارة الثابتة مثل غرفة النوم والردهة.

وبشكل عام ينبغي تخزين الأدوية في مكان جاف وبارد مع مراعاة ألا تكون معرضة لأشعة الشمس.

وفي حال وجود أطفال في المنزل، فينبغي حفظ الأدوية في صناديق مغلقة وبعيدا عن متناول أيديهم.

تخزين الأدوية صحة صناديق مغلقة مكان جاف وبارد

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