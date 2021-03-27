ما هي البثور الهرمونية؟

أوردت مجلة “Woman” النمساوية أن البثور الهرمونية هي البثور، التي تظهر على البشرة بسبب التغيرات الهرمونية، التي تطرأ على الجسم بعد التوقف عن تعاطي حبوب منع الحمل مثلا أو قبل وبعد الدورة الشهرية أو أثناء الحمل.

وعن كيفية مواجهة البثور الهرمونية، أوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال والموضة أنه ينبغي تنظيف البشرة جيدا بمعدل مرتين يوميا لإزالة الأوساخ من البشرة، مشيرة إلى إمكانية استخدام قطعة قطنية لزيادة تأثير التنظيف.

تقشير كيميائي

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إجراء تقشير كيميائي مرة واحدة كل شهر لدى اختصاصي تجميل، وذلك من أجل السيطرة على الإفرازات الدهنية؛ حيث يعمل التقشير الكيميائي على ضبط البشرة الدهنية ومحاربة البكتيريا.

كما يساعد التقشير الكيميائي أيضا على تجديد الخلايا ويُعيد للبشرة نضارتها وإشراقتها.

ونظرا لأن المستحضرات، التي تقضي على الأوساخ والشوائب، غالبا ما تتسبب في جفاف البشرة؛ لذا ينبغي الاهتمام بترطيب البشرة، وذلك بواسطة مستحضرات العناية المحتوية على حمض الهيالورونيك أو الريتينول. ويُفضل أن تكون هذه المستحضرات في صورة جل؛ نظرا لأن الجل لا يتسبب في انسداد المسام.

ومن المهم أيضا استشارة طبيب أمراض نساء من أجل استعادة توازن الهرمونات الأنثوية (الأستروجين والبروجسترون) للحيلولة دون نشوء البثور من الأساس.