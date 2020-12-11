مباحثات تجمع عمدة الرباط وسفير سلطنة عمان

استقبل محمد صديقي، عمدة مدينة الرباط، بمكتبه، سعيد بن محمد البرعمي، سفير سلطة عمان بالمغرب.

وعرف اللقاء بين المسؤوليْن المغربي والعُماني إجراء مباحثات حول أوجه التعاون الممكنة بين العاصمتيْن الرباط ومسقط.