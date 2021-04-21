مباحثات تجمع وزير خارجية المغرب ونظيره القطري

أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الأربعاء، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن الوزيرين استعرضا، خلال هذا الاتصال، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ونوها بما يشهده من تطور ملموس، بفضل الرعاية السامية لقائدي البلدين الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف المصدر ذاته أن “الوزيرين اتفقا على متابعة الجهود من أجل التحضير الجيد للدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بالدوحة، برئاسة رئيس الحكومة عن الجانب المغربي ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن الجانب القطري، في أقرب فرصة، عند تحسن الأوضاع الصحية المرتبطة بجائحة كورونا”.

وبالمناسبة ذاتها، أشاد ناصر بوريطة بموقف دولة قطر في دعم سيادة المغرب على صحرائه ووحدة أراضيه، مذكرا بفحوى المكالمة الهاتفية التي تمت بين الملك محمد السادس وبين صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم 16 نونبر 2020، حيث عبر فيها عن مساندة دولة قطر الشقيقة للإجراءات التي اتخذتها المملكة من أجل الدفاع عن أمنها وسيادتها على أراضيها.

وورد ضمن البلاغ أن المصالحة الخليجية شكلت أحد محاور هذا الاتصال، حيث عبر بوريطة عن ارتياح المملكة المغربية لنتائج قمة العلا والخطوات التي تلتها في أفق تعزيز وحدة البيت الخليجي.

كما تم خلال هذا الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الوزيران على تشبث بلديهما بالحوار والتفاهم والحلول السلمية لإيجاد حلول مقبولة لقضايا المنطقة.