مباحثات هاتفية بين الملك محمد السادس والرئيس بوهاري

أجرى الملك محمد السادس، يومه الأحد، مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، محمد بوهاري.

فيما يلي بلاغ للديوان الملكي:

“أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد، مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، فخامة السيد محمد بوهاري.

وخلال هذه المباحثات، نوه قائدا البلدين بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية في جميع المجالات، منذ الزيارة الملكية إلى نيجيريا في دجنبر 2016 وزيارة الرئيس بوهاري إلى المملكة في يونيو 2018.

وأعرب جلالة الملك، نصره الله، والرئيس محمد بوهاري عن عزمهما المشترك على مواصلة المشاريع الاستراتيجية بين البلدين وإنجازها في أقرب الآجال، ولا سيما خط الغاز نيجيريا-المغرب وإحداث مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا.

وعبر الرئيس بوهاري عن تشكراته لجلالة الملك على دعم المملكة التضامني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، لا سيما من خلال تكوين الأئمة النيجيريين بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات.