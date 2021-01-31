مباحثات هاتفية بين الملك محمد السادس والرئيس بوهاري

مباحثات هاتفية بين الملك محمد السادس والرئيس بوهاري
صورة: أرشيف
الأحد 31 يناير 2021 - 22:28

أجرى الملك محمد السادس، يومه الأحد، مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، محمد بوهاري.

فيما يلي بلاغ للديوان الملكي:

“أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد، مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، فخامة السيد محمد بوهاري.

وخلال هذه المباحثات، نوه قائدا البلدين بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية في جميع المجالات، منذ الزيارة الملكية إلى نيجيريا في دجنبر 2016 وزيارة الرئيس بوهاري إلى المملكة في يونيو 2018.

وأعرب جلالة الملك، نصره الله، والرئيس محمد بوهاري عن عزمهما المشترك على مواصلة المشاريع الاستراتيجية بين البلدين وإنجازها في أقرب الآجال، ولا سيما خط الغاز نيجيريا-المغرب وإحداث مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا.

وعبر الرئيس بوهاري عن تشكراته لجلالة الملك على دعم المملكة التضامني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، لا سيما من خلال تكوين الأئمة النيجيريين بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات.

الرئيس بوهاري المغرب الملك محمد السادس نيجيريا

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‫تعليقات الزوار

11
  • aru*&?
    الأحد 31 يناير 2021 - 22:34

    نيجيريا تمهد إلى سحب الإعتراف من الجبهة الإرهابية وفتح قنصلية في مدينة العيون

    29
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  • مصطفى
    الأحد 31 يناير 2021 - 22:35

    لن ينام الليلة الجزائريون + مريض في مستشفى الماني
    الدق تم

    27
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  • احمد
    الأحد 31 يناير 2021 - 22:37

    يلزم الجارة الشريقية سنوات ضوئية لبلوغ حنكة الدبلوماسية الملكية المغربية

    3
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  • مرباح
    الأحد 31 يناير 2021 - 22:37

    هذا البلاغ المبارك جاء في اخر الليل، و عندما تتم قرائته من طرف العصابة العسكرية الجزائرية سوف يصابون بالهيستيريا و يطير عليهم النوم، وغدا باكرا يتصلون بالرئيس النيجيري
    حفض الله ملكنا محمد السادس قاهر الاعداء

    2
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  • التاغي
    الأحد 31 يناير 2021 - 22:38

    أحلام المغرب تتحقق و كوابيس جارة السوء تتكاثر، اللهم كثر حسادنا

    2
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  • لحسن
    الأحد 31 يناير 2021 - 22:38

    عاش محمد السادس اما الجزائر يمكن داك المثل لكيقول القافلة تسير تقالت عليهم بدون منازع

    1
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  • Fixible
    الأحد 31 يناير 2021 - 22:41

    حان الوقت لإنشاء اتحاد شمال غرب افريقيا أم المغرب العربي غير ممكن مادام لم يتم إغلاق حفرة الصرف الصحي بين المغرب و تونس

    2
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  • هذا هو المعقول ...
    الأحد 31 يناير 2021 - 22:42

    … التعاون وتبادل المنافع بين البلدان والقيام باستثمارات توفر المزيد من المعاييش للسكان ومناصب الشغل للشباب ، و السعي الى الاندماج الاقتصادي وتشجيع المبادلات التجارية بين ارباب المال والاعمال في البلدان للتخفيف من اعباء الحكومات ، وليس السعي الى اثارة الفتن ومساندة الانفصال وتقسيم الاوطان قصد اضعافها كما يفعل حكام الجزائر والعياذ بالله.

    1
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  • متتبع متتبع
    الأحد 31 يناير 2021 - 22:43

    يا جلالة الملك نصرك الله رفقا بالفقاقير فميزانيتهم لا تكفي ليذهب بكاموم مرة أخرى إلى أفريقيا في جولة أخرى وحتى الاتصالات والانترنت مفقودة في الجزائر اليوم سينطلق الإعلام عفون الإهمال الجزائر لان هذا ليس إعلاما كما هو معروف عالميا في نباحه من جديد ويرحل ماتبقي من الجنرالات الى روسيا والصين لان فرنسا وألمانيا وسويسرا اكتضت بهم

    3
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  • makaveli
    الأحد 31 يناير 2021 - 22:43

    لن اصدق نجيريا ورغبتها في اتمام صفقة انبوب الغاز. إلى عند سحب اعترافها بجمهورية تندوف.

    0
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  • لا تخبرو تبون
    الأحد 31 يناير 2021 - 22:46

    عفاكم لا تخبرو تبون بالأمر سوف يغمى عليه و ربما يصاب بجلطة. الاكيد ان عسكر الجزائر سوف يسارعون لبناء معهد ديني تدرس فيه الخطابة و السنن لخطباء الدول التي تعترف لهم بالمرتزقة و بمنح سمينة شرط عدم سحب الاعتراف بدولة الوهم. و قد يذهبون بعيدا فيصدروا فتوى بتحربم صلاة المغرب و الاقتصار على الصبح الضهر العصر ثم المرور راسا للعشاء

    0
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