"مبادرة إحسان" تدعم أسرا هشة نواحي أزيلال

استفادت أزيد من 100 أسرة هشة بإقليم أزيلال، الأحد، من دعم “مبادرة إحسان” تم تنظيمها من طرف جمعيتين مدنيتين من سبت أولاد النمة إقليم الفقيه بن صالح، وذلك قصد التخفيف من آثار موجة البرد والثلوج.

واستهدفت العملية سكانا قرويين متضررين من موجة البرد القارس والعزلة جراء التساقطات المطرية والثلجية التي يشهدها إقليم أزيلال خلال الموسم الجاري، وذلك بجماعة آيت آمحمد التابعة لنفوذ إقليم أزيلال.

وشهدت المبادرة التي تمت بتنسيق مع سلطات أزيلال، وفي احترام تام للإجراءات الاحترازية من وباء كورونا، توزيع ملابس وأغطية خاصة بفصل الشتاء ومواد غذائية أساسية، من ضمنها 25 كيلوغراما من الدقيق، وتنظيم أنشطة تربوية وفنية لفائدة مؤسسة تعليمية بالمنطقة، أشرف عليها فتاح التائب، مدير دار الشباب علال بن عبد الله.

وأوضح مراد مزراوي، رئيس جمعية الرحمة للأعمال الخيرية بسوق السبت أولاد النمة، أن المبادرة تروم التخفيف من حدة آثار موجة البرد والتساقطات الثلجية، وليس فك العزلة عن هذه القرى التي لا تزال في أمس الحاجة إلى مشاريع تنموية كفيلة بالرفع من مستوى عيش الساكنة.

وأشار المتحدث إلى أن هذه القافلة التي حطت الرحال بقرية “سوق نيزدير” بجماعة آيت امحمد بإقليم أزيلال، تعتبر الثانية من نوعها التي تنظمها جمعية الرحمة للأعمال الخيرية وجمعية الازدهار للتنمية والبيئة لفائدة ساكنة الجبل التي تعاني من المتغيرات المناخية الباردة.