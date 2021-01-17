مبادرة إنسانية تستهدف "مكفوفين" بإقليم الناظور

استفاد عدد من المكفوفين وضعاف البصر، خلال مبادرة نظمت، الأحد، بإقليم الناظور، من مساعدات إنسانية عبارة عن مواد غذائية وأغطية وعصي متطورة، قصد مساعدة المكفوفين على المشي.

المبادرة ذاتها أطلقتها جمعية “البصيرة” للمكفوفين وضعاف البصر في جهة الشرق، بتنسيق مع جمعية BeMyVision الهولندية، التي دخلت هي بدورها في شراكة مع جمعيتي Stichtiing Sabirin وStichting Amee الهولنديتين.

وقال إسماعيل برشدي، رئيس جمعية البصيرة، إن “هذه المبادرة استهدفت خاصّة المنخرطين في الجمعية، الذين كانوا في حاجة ماسة إلى المساعدة، في ظل الظروف الصعبة التي عاشها الشعب المغربي، خلال فترات المنع وإجراءات الحجر الصحي وحالة الطوارئ المصاحبة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد”.

وأضاف برشدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “نالت المبادرة استحسان الجميع، ونعمل جاهدين على تنظيم أنشطة مماثلة لمساعدة هذه الفئة من المجتمع على كافة المستويات”، مؤكّدا في الختام أن “الجمعية تفتح أبوابها لضم مزيد من المنخرطين في الجمعية، التي تعمل على العناية بهؤلاء ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الطبيعية”.