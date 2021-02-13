مبادرة تسلط الضوء على موظفين عموميين نزهاء

أعلنت مبادرة أيقونة النزاهة – المغرب أسماء مرشحيها النهائيين الذين يتنافسون في مسابقة مدنية، تتوج “موظفات وموظفين عموميين يجسدون قيم النزاهة وخدمة المواطنين”.
ويتعلق الأمر بكل من مرية حجامي، أستاذة مادة الفلسفة بثانوية القرويين بفاس، وهناء أدراب، موظفة بالمندوبية الجهوية للسياحة بالدار البيضاء، وسيدي محمد لبيط، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب، وأنوار أحمد الشريف، موظف جماعي بمكتب التواصل والعلاقات العامة – صفرو، وشريف عبد الهادي، موظف بقسم الماء الصالح للشرب – جماعة بوشعاون (إقليم فكيك).
وتقصد مبادرة أيقونة النزاهة “تعزيز قيم النزاهة، عبر تسليط الضوء على أمثلة إيجابية لموظفات وموظفين عموميين نزهاء، وإلهام الجيل الجديد من العاملين في الوظيفة العمومية لتجسيد قيم النزاهة وخدمة المواطنين في عملهم، إضافة إلى الاشتغال على بلورة مبادرات مستقبلية مع المرشحات والمرشحين الذين وقع عليهم الاختيار”.
وتنفذ مبادرة “أيقونة النزاهة – المغرب” جمعية سمسم – مشاركة مواطنة، بشراكة مع شبكة الابتكار للتغيير شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مع فتح باب التصويت رقميا على المرشحين للجائزة.
وانطلقت هذه المبادرة، في مراحلها السابقة، بترشيح موظفات وموظفين عموميين يجسدون قيم النزاهة وخدمة المواطنين عبر منصتها، في عملية ترشيح مفتوحة للعموم؛ قبل أن تختار لجنة تحكيم متخصصة خمسة مرشحين من بينهم.
ومن المرتقب أن تعمل جمعية سمسم-مشاركة مواطنة، بدعم من شبكة الابتكار للتغيير، ومنظمة “آكاونتيبيليتي لاب”، على بلورة مبادرات مستقبلية مع المرشحات والمرشحين النهائيين ومواكبتهم لتنفيذها.
ووفق بلاغ سابق لـ”سمسم” فإن “مبادرة أيقونة النزاهة” سبق أن نظمت بنيبال وليبيريا سنتي 2014 و2015، ووصلت دولا أخرى من بينها المكسيك ومالي وجنوب إفريقيا ابتداء من سنة 2016، وتنظيمها في المغرب “سابقة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط”.
كيف تأكدوا من نزاهتهم؟ هل قاموا باختبارهم عبر محاولة ارشاء مثلا؟
حاولوا ارشاءهم بمبلغ مليار سنتيم هذا هو الاختبار لكشف النزيه.
قد اتحفظ !!!!!!،لأن النزاهة فطرية وليست مكتسبة ،تطبيق القانون هو من يجعل بالبشر مستقيما ونزيها.
انتم تبحثون عن المستحيل حنا مغاربة وتنعرفوا بعضياتنا المغربي تيموت على شيحاجة تسمى لفلوس والنفود قد يكون هناك نزهاء ولكن يعدون على الاصابع ومن الموضفين او المسؤولين يعتبرون الرشوة هي عبارة عن هدية كي يريحوا ضماءرهم الكل يتعامل بالرشوة حتى الناخبون البسطاء فما بالك با اغلب المسؤولين في الجماعات الحضارية وفي مؤسسة الامن والدرك ووووكفانا ضحكا على الادقان
للمشاركة في مبادرة ايقونة النزاهة -المغرب جمعية سمسم (الصفة موظف جماعي اقليم برشيد ،السن 59سنة)
كمواطن مغربي غيور على وطنه يحب بلاده و ملكه في كامل قواه العقلية اقول اقسم بالله العظيم انه من يتوج باليقونة الا الفاسد اما المظف المكافح الخلوق لن ولم يعترف به
لانه لدينا حكومة حاكمة فاسدة و لم يسجن او يجرد اي موظف من ممتلكاته و لا طرده من منصبه بل الفاسد يعطى له منصب احسن بعد الطرد المسرحي