"جسور" تفتح باب التشغيل أمام شباب الصخيرات

فتحت منصة شباب الصخيرات-تمارة “جسور” أبواب التسجيل للشباب حاملي المشاريع، المقاولين الذاتيين أو الراغبين في متابعة تكوين من أجل تنمية المهارات وتحسين قابلية التشغيل.

ومنصة “جسور”، وفق بلاغ لها، ثمرة شراكة إبداعية بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، تقوده عمالة الصخيرات تمارة بتعاون مع فاعلين سوسيو-اقتصاديين على المستوى المحلي.

وتسعى هذه المنصة إلى “الدمج السوسيو مهني للشباب”، وتدخل في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عبر برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.

ويرتكز العرض الإبداعي المقدم من طرف منصة “جسور” على أربعة محاور، هي: “جسر المقاولة، وهو برنامج مرافقة حاملي المشاريع ودعمهم في دراسة المشاريع وإعداد ملفات طلب الدعم المالي، وجسر المهن والحرف الذي هو برنامج لتكوين تقنيين في مختلف المهن الواعدة بعمالة الصخيرات-تمارة، وجسر المهارات الذي هو برنامج تقوية القدرات من أجل تعزيز مهارات القرن 21 والخبرة لدى الشباب، وجسر التبادل الذي هو فضاء للعمل المشترك وتبادل الخبرات بين منخرطي منصة”.

وحسب المصدر نفسه، فإن مقصد المنصة هو أن تكون “مرفقا اجتماعيا إبداعيا”، وقيمتها المضافة هي “اختبار أسلوب في التسيير يرتكز على النتائج ويقوم على التشارك في بناء التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين المحليين، في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات (RSE)”.

والهدف النهائي لـ”جسور” هو “استدامة برامج وعروض خدمات القرب، التي تهدف إلى تحسين قابلية التشغيل، وتشجيع روح المقاولة لدى الشباب”؛ فتستهدف الشبان والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، ويقطنون بعمالة الصخيرات-تمارة، عبر التسجيل في منصتها الرقمية.