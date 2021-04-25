مبادرة طبية تقتفي أثر داء السكري في أزيلال

نظمت مندوبية الصحة بأزيلال “يوما طبيا”، تحت شعار “مرض السكري ورمضان”، خصص للكشف وتتبع مرضى السكري.

وفي هذا السياق، وبمناسبة شهر رمضان، أشرفت الفرق الصحية بمندوبية الصحة بأزيلال، بكل من المركز الصحي “الحي الجديد” والمركز الجماعي “آيت امحمد”، على إجراء فحوصات طبية لفائدة 142 فردا، شملت الكشف وتتبع حالات تهم مرض السكري.

ويهدف هذا اليوم إلى تحسيس مرضى داء السكري بمخاطر الصيام ومضاعفاته على حياتهم، والمتجلية بالخصوص في الإصابة بأمراض القلب والشرايين والعيون والقصور الكلوي، وكذا إجراء كشوفات طبية لمرضى السكري، خاصة الفئات المعوزة.

وجرت فعاليات هذا اليوم الطبي، الذي شكل مناسبة للتحسيس بمرض السكري وطرق الوقاية منه، في احترام تام لإجراءات الوقائية من فيروس “كوفيد-19”.

ومن المقرر أن يتواصل تنظيم أيام طبية خاصة بالكشف وتتبع مرضى السكري خلال شهر رمضان الكريم، من المرتقب أن يستفيد منها أزيد من 6 آلاف شخص.