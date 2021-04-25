مبادرة طبية تقتفي أثر داء السكري في أزيلال

مبادرة طبية تقتفي أثر داء السكري في أزيلال
صورة: أرشيف
الأحد 25 أبريل 2021 - 08:27

نظمت مندوبية الصحة بأزيلال “يوما طبيا”، تحت شعار “مرض السكري ورمضان”، خصص للكشف وتتبع مرضى السكري.

وفي هذا السياق، وبمناسبة شهر رمضان، أشرفت الفرق الصحية بمندوبية الصحة بأزيلال، بكل من المركز الصحي “الحي الجديد” والمركز الجماعي “آيت امحمد”، على إجراء فحوصات طبية لفائدة 142 فردا، شملت الكشف وتتبع حالات تهم مرض السكري.

ويهدف هذا اليوم إلى تحسيس مرضى داء السكري بمخاطر الصيام ومضاعفاته على حياتهم، والمتجلية بالخصوص في الإصابة بأمراض القلب والشرايين والعيون والقصور الكلوي، وكذا إجراء كشوفات طبية لمرضى السكري، خاصة الفئات المعوزة.

وجرت فعاليات هذا اليوم الطبي، الذي شكل مناسبة للتحسيس بمرض السكري وطرق الوقاية منه، في احترام تام لإجراءات الوقائية من فيروس “كوفيد-19”.

ومن المقرر أن يتواصل تنظيم أيام طبية خاصة بالكشف وتتبع مرضى السكري خلال شهر رمضان الكريم، من المرتقب أن يستفيد منها أزيد من 6 آلاف شخص.

إقليم أزيلال شهر رمضان مرض السكري يوم طبي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
يوم تضامني مع الراضي والريسوني
السبت 24 أبريل 2021 - 23:44

يوم تضامني مع الراضي والريسوني

صوت وصورة
آش كيدير كاع: النظاراتي
السبت 24 أبريل 2021 - 23:04 7

آش كيدير كاع: النظاراتي

صوت وصورة
باختصار: الساعة القانونية
السبت 24 أبريل 2021 - 22:00 17

باختصار: الساعة القانونية

صوت وصورة
الفقر وأحلام عبد الجبار
السبت 24 أبريل 2021 - 21:37 8

الفقر وأحلام عبد الجبار

صوت وصورة
كوبل زمان .. حب تقليدي
السبت 24 أبريل 2021 - 21:05 5

كوبل زمان .. حب تقليدي

صوت وصورة
أساطير أكل الشارع: كالينطي
السبت 24 أبريل 2021 - 18:00 9

أساطير أكل الشارع: كالينطي