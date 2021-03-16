مبادرة طبية تنجز 74 عملية جراحية في زاكورة

نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بزاكورة، نهاية الأسبوع، قافلة طبية بهدف القيام ببعض التدخلات العلاجية لفائدة الأطفال.

وتتكون هذه القافلة من أطباء أخصائيين في جراحة الأطفال وأطباء أخصائيين في التخدير والإنعاش، وطاقم تمريضي من المركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية ومستشفى القرب قلعة مكونة بتنغير.

وعرفت هذه المبادرة الإنسانية، التي تندرج في إطار تسهيل ولوج سكان المناطق المستهدفة إلى الخدمات الصحية وتقريبها من المرضى، مشاركة أطباء وممرضين وإداريين من المركز الاستشفائي الإقليمي بزاكورة، حيث أجريت 74 عملية جراحية.

وأكد منظمو هذه القافلة الطبية نجاح هذه المبادرة التي شهدت إجراء 74 عملية جراحية خاصة بالأطفال بزاكورة؛ فيما قدمت للمستفيدين من هذه القافلة فحوصات وكشوفات طبية وصحية مجانية، مع تقديم نصائح وإرشادات حول سبل العناية بالصحة.