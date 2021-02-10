مبادرة مالية تدعم قيدوم المشجعين بحسنية أكادير

أعلنت إدارة فريق حسنية أكادير لكرة القدم إطلاق مبادرة لدعم ومساعدة قيدوم المشجعين يوسف مستقيم، المعروف بإسم “الطقطوقة”، وذلك بعد الأزمة الصحية التي يمر منها خلال الفترة الحالية.

وقرر المسؤولون عن “غزالة سوس” إصدار تذاكر افتراضية للبيع، خاصة بمباراة الجولة السادسة من البطولة بين حسنية أكادير وفريق المغرب التطواني، كي تخصص كل عائداتها لمساعدة يوسف مستقيم.