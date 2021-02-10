مبادرة مالية تدعم قيدوم المشجعين بحسنية أكادير

مبادرة مالية تدعم قيدوم المشجعين بحسنية أكادير
صورة: أرشيف
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 21:28

أعلنت إدارة فريق حسنية أكادير لكرة القدم إطلاق مبادرة لدعم ومساعدة قيدوم المشجعين يوسف مستقيم، المعروف بإسم “الطقطوقة”، وذلك بعد الأزمة الصحية التي يمر منها خلال الفترة الحالية.

وقرر المسؤولون عن “غزالة سوس” إصدار تذاكر افتراضية للبيع، خاصة بمباراة الجولة السادسة من البطولة بين حسنية أكادير وفريق المغرب التطواني، كي تخصص كل عائداتها لمساعدة يوسف مستقيم.

الطقطوقة دعم ومساعدة فريق حسنية أكادير لكرة القدم قيدوم المشجعين يوسف مستقيم

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‫تعليقات الزوار

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  • mountacerrachid
    الأربعاء 10 فبراير 2021 - 21:48

    براك الله افيكوم بي هاد اللتفت الطيبه وشكرن الا الناس ديال اڭدير

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  • نزار
    الأربعاء 10 فبراير 2021 - 21:57

    يوسف أو( الطقطوقة جمع الجوقة) كما يحلو لمناصري حسنية أگادير وشبيبة القبائل المناداة عليه شخصية مشهور ليس في سوس قط بل في كل أرجاء المملكة الرجل الأن يمر بوعكة صحية حرجة وأكيد هذا الرجل الإنسان يستحق منا كل المساندة والمؤازرة ، وطبعا الجمهور السوسي معروف عليه العطاء في كل شئ ونتمنى من المشجعين إقناء تذاكر مساندة أخونا يوسف في محنته ضد المغرب التطواني ، وأتمنى من جهات مسؤولة كالجامعة أوعصبة سوس أن ترى بعين الرحمة في هذا الشخص الذي يحبه الصغير قبل الكبير هنا في سوس، وشكرا جريدة كل المغاربة هيسبريس على التطرق لهكذا مواضيع تحياتي لكم

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