مباريات تتوج مميزين في "الروبوتات" والهندسة

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن نتائج المباراتين النهائيتين للربوتيات التربوية، وكذا الأولمبياد الوطنية في علوم المهندس، دورة 2021، التي نظمت خلال شهر ماي الماضي.

ووفق بلاغ للوزارة، فقد أسفرت نتائج المباراة النهائية للربوتيات التربوية، التي نظمتها الوزارة بشراكة مع جمعية تواصل لتنمية التكنولوجيا، “عن فوز الفريق المتكون من الأستاذ هشام جرمومي والتلميذتين وئام محبوبي وأميمة طاقي من الثانوية الإعدادية عمر بن الخطاب بالمديرية الإقليمية جرادة بجهة الشرق بالمرتبة الأولى، وكذا فريق جهة الشرق المتكون من الأستاذ زيدوني بوجمعة والتلميذين جعفر عزوزي وحمزة مخوخي بالثانوية الإعدادية الكندي بالمديرية الإقليمية تاوريرت بالمرتبة الثانية، فيما نال المرتبة الثالثة فريق جهة بني ملال خنيفرة المتكون من الأستاذ صالح مزوي والتلميذين محمد البوعزوي وريان اليسم من الثانوية الإعدادية الإقامة بالمديرية الإقليمية خريبكة”.

إلى ذلك، تأهلت إلى المباراة النهائية لهذه الدورة ثمانية فرق تمثل ثانويات إعدادية من خمس جهات، بعد تأهلهم على مستوى المحطة الأولى من هذه المسابقة التي تبارى فيها 12 فريقا، حيث يتكون كل فريق من تلميذين(تين) ومؤطر من بين أساتذة مادة التكنولوجيا الصناعية بالتعليم الثانوي الإعدادي.

وبخصوص المباراة النهائية للأولمبياد الوطنية في علوم المهندس، التي نظمتها الوزارة في نسختها الأولى بتعاون مع جمعية مدرسي العلوم الصناعية بالمغرب، “فقد أسفرت نتائجها عن تصدر مشروع ”المدبر التلقائي للتدفق Gérant automatique de flux” الممثل للثانوية التأهيلية أبي العباس السبتي من المديرية الإقليمية مراكش للرتبة الأولى بفريق يضم التلاميذ مروان قراوي وعثمان الباشا وأحمد طراف مؤطرين من طرف الأستاذ عبد اللطيف هافت”.

وأضاف البلاغ أن الرتبة الثانية عادت إلى مشروع ”الروبوت المستكشف “Robot explorateur” الممثل للثانوية التأهيلية الخوارزمي من المديرية الإقليمية آسفي بفريق يضم التلميذتين غالية القيسوني ورانيا بونسير والتلميذ محمد أمين لحنين مؤطرين من طرف الأستاذ يوسف الفهم؛ في حين احتل الرتبة الثالثة مشروع ”المزرعة الذكية Ferme intelligente” الممثل لثانوية التميز التأهيلية بن جرير من المديرية الإقليمية الرحامنة، بفريق يضم التلاميذ أيمن جعران وعبد الرحمان بوخاد وياسين إكرام مؤطرين من طرف الأستاذ سعيد أرجوم”.

وأورد البلاغ أن هذه المنافسات عرفت مشاركة عشرة فرق تمثل ثانويات تأهيلية من أربع جهات، بعد تأهلهم على مستوى المحطة الأولى من هذه المسابقة التي تبارى فيها 23 فريقا، يتكون كل فريق من ثلاثة تلاميذ ومؤطر من بين أساتذة مادة علوم المهندس.