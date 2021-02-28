أنشطة إجرامية توقع بشاب في قبضة أمن سطات

أنشطة إجرامية توقع بشاب في قبضة أمن سطات
صورة: أرشيف
الأحد 28 فبراير 2021 - 15:53

أفلحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات، الأحد، في توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في أنشطة شبكة إجرامية لسرقة السيارات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المشتبه فيه جرى توقيفه نتيجة الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية تسجيل شكاية بشأن سرقة سيارات، وذلك بعدما مكنت إجراءات البحث من تشخيص هويته وتوقيفه، قبل أن تظهر عملية تنقيطه في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا أنه يشكل موضوع مذكرات بحث عدة في قضايا إجرامية مماثلة.

وأعطت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات تعليماتها للضابطة القضائية للاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، وتدوين أقواله في محضر قانوني، قبل مثوله أمام سلطة الملاءمة للنظر في المنسوب إليه.

أمن سطات الحراسة النظرية الشرطة القضائية سرقة السيارات

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