متابعة "معنف أساتذة" بالضرب والجرح وانتحال صفة

أفاد مصدر مطلع بأنه تم تقديم الشخص الذي ظهر في مقاطع “فيديو” وهو يعرض أساتذة محتجين للتعنيف أمام وكيل الملك بالرباط.

وأضاف المصدر ذاته أن التهم الموجهة إلى الموقوف تتمثل أساسا في “الضرب والجرح وانتحال صفة والتدخل في أعمال أمرت بها السلطات العامة”.

ورجحت مصادر الجريدة، وفق صك الاتهام، أن يكون المعني بالأمر من خارج دائرة أعوان السلطة، وهو ما سيكشف عنه التحقيق الذي فتح حول القضية.

يشار إلى أن المتابع في القضية من مواليد 1994، ويدعى “س.ب”؛ وقد جرى توقيفه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم الخميس الماضي.