متابعة "معنف أساتذة" بالضرب والجرح وانتحال صفة

متابعة "معنف أساتذة" بالضرب والجرح وانتحال صفة
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 20 مارس 2021 - 12:41

أفاد مصدر مطلع بأنه تم تقديم الشخص الذي ظهر في مقاطع “فيديو” وهو يعرض أساتذة محتجين للتعنيف أمام وكيل الملك بالرباط.

وأضاف المصدر ذاته أن التهم الموجهة إلى الموقوف تتمثل أساسا في “الضرب والجرح وانتحال صفة والتدخل في أعمال أمرت بها السلطات العامة”.

ورجحت مصادر الجريدة، وفق صك الاتهام، أن يكون المعني بالأمر من خارج دائرة أعوان السلطة، وهو ما سيكشف عنه التحقيق الذي فتح حول القضية.

يشار إلى أن المتابع في القضية من مواليد 1994، ويدعى “س.ب”؛ وقد جرى توقيفه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم الخميس الماضي.

الضرب والجرح انتحال صفة تعنيف أساتذة متعاقدين عون سلطة

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‫تعليقات الزوار

33
  • العملاق
    السبت 20 مارس 2021 - 12:45

    بجب مسامحته و تنبيهه إلى عدم العودة لمثل هده التصرفات فالإنسان خطاء و خير الخطائين التوابون

    -440
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  • Ayyoub
    السبت 20 مارس 2021 - 12:46

    يتابع ويسجن وماذا بعد؟

    هل المشكل انتهى؟

    أبدا. يجب البحث عن حلول جوهرية وليس حلول ثانوية من عقوبات و تدخلات و مواجهات مباشرة.

    57
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  • ميلود لوسور
    السبت 20 مارس 2021 - 12:47

    اتمنى ان تصل الرسالة لعدد ممن يشبهون هذا الشخص عندما تقع لن ينفعك احد قوموا بعملكم فقط دعوا اعمال الاخرين لمن يهمهم الامر متأسف بشأنك لا يمكن ان اتعاطف معك يجب ان تدفع ثمن تدخلك فيما لا يعنيك!!!!!!!!!؟

    148
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  • السعيدي
    السبت 20 مارس 2021 - 12:48

    داير فيها معلم فضولي، ودبا سير لسجن العرجات تتعلم كيف تتعدى على ولاد الناس. وتعالج من تفريغ عقدك في ايداء مواطنين بدون وجه حق.

    134
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  • النوحي
    السبت 20 مارس 2021 - 12:49

    غريب هذا الامر ..كيف كان يعنف الاساتذة أمام اعين اعوان السلطة..إدن فهو تابع لهم والفعل الاجرامي تم بمباركتهم..يجب متابعة هؤلاء الاعوان بجنحة المشاركة..

    143
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  • fadli
    السبت 20 مارس 2021 - 12:49

    لحد الآن لا نعرف ماهي وظيفته، هل هو شرطي ام عون سلطة ؟ لا بد من معاقبة كل من امتدت يده سوطا على انسان كيفكا كانت وظيفته و صفته

    93
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  • محمد
    السبت 20 مارس 2021 - 12:50

    تصرف غير مقبول بتاتا. يجب أن يلقى جزاءه.

    80
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  • الدون بوعبيد
    السبت 20 مارس 2021 - 12:51

    هادشي ليقال واحد المحامي لبارح أن هاد الشخص لا علاقة له بتامقدميت هو قدم طلب لكن مزال ماتحسم واش يخدم ولا لا يعني منتاحل صفة لي هي جناية يعاقب عليها القانون زائد تعنيف متظاهرين ليخارجين بطريقة سلمية وتدخلوا ماعندو تا علاقة بالصفة ديال مقدم من جهة أو يتطاول على الأستاذ يعنفو بديك الطريقة من جهة أخرى و بالتالي خاصو ياخد الجزاء ديالو لأن فالأول و الأخير انتهاك السلامة الجسدية دالمواطنين ليست من حق تا شي مواطن كيفما كانت السلطة تاعو

    65
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  • kwtr
    السبت 20 مارس 2021 - 12:51

    العنف كيبقى عنف سواء كان من طرف شخص مدني ولا بوليسي شنو لفرق بناتهم مادامت نتيجة واحدا ..

    66
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  • عمر
    السبت 20 مارس 2021 - 12:51

    بلطجي ماقاريش نعله الله لا يعرف حق المعلم .مثل هذا الجحش ماذا سيقدم لاولاده ..هذا ميديرش الاولاد احسن

    70
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  • صلاح
    السبت 20 مارس 2021 - 12:54

    من تدخل في ما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه

    وزيادة ليس له ألحق في الضرب ولا التعنيف…….

    37
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  • abousalma
    السبت 20 مارس 2021 - 12:54

    ان يتعرض رجل التعليم للضرب والجرح خلال مظاهرة سلمية فذلك عيب وعار وان يتعرض للاهانة من طرف شخص مجهول الهوية وامام انظار رجال الامن فذلك مس بالكرامة واعتداء على شرف المدرس وسمعة القطاع لا نقبل به ونطالب بانزال اشد العقوبات بهذا الدخيل المعتدي ومن سمح له بذلك.

    44
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  • رشيد
    السبت 20 مارس 2021 - 12:55

    مشاهد الروينة التي مرت يومي الثلاثاء والأربعاء ، جعلتنا نخمم في الوقت والزمن الذي أهدرناه في التعلم والتحصيل من أجل نيل شهادة التفوق على أناس كنا نعتقد أننا سنكون أفضل منهم في المستقبل ، إنها الحسرة بل الحسرات التي تتملكنا ونحن نشاهد تلك المشاهد التي أرعبت الكبار والصغار والنساء و الأمهات و الشيوخ ، وكأننا في وادي الذئاب ، يجب وضع حد لمثل هذه الانفلاثات اللامسؤولة و التي تخدش صورة البلد الذي نحيا فوقه ونأكل من خيراته جميعا…..

    31
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  • مواطن من المغرب
    السبت 20 مارس 2021 - 12:59

    هذا المجرم فرد من مجموعة البلطجية الذين يستعين بهم رجال السلطة. مع هذا المجرم يجب محاسبة القائد او الباشا الذي استدعاه وأمره بضرب أولئك الضعفاء.

    16
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  • ليس هو فقط
    السبت 20 مارس 2021 - 13:00

    يجب أيضا متابعة المسؤولين الامنيين الذين عاينوا تدخلاته غير القانونية والتزموا الصمت

    14
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  • houssam
    السبت 20 مارس 2021 - 13:02

    هناك غموض في قضية هدا البلطجي كيف يُعقل أن يكون خارج اطار السلطة وقد كان محاطا بكل مكوِّنات هاته السلطة يمارس اعتدائته امام اعينهم وتحت حمايتهم وقد كان هناك اشخاص غيره بزي مدني كدالك يصولون ويجولون ويعنفون الاساتدة
    القانون يجب ان يُطبَّق والتعنيف اللذي تعرض له رجال التعليم أضرَّ كثيراً بصورة المغرب.

    10
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  • الكوشي
    السبت 20 مارس 2021 - 13:03

    عندما شاهدت فيديو الاعتداء الوحشي لهدا المجرم على قناة ال bbc العالمية أدركت أن أعداء الوطن الحبيب والغالي ليسوا بالضرورة من خارج الحدود

    10
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  • عبدووو
    السبت 20 مارس 2021 - 13:06

    بناءا على معطيات دقيقة وفرتها الاجهزة الامنية، ههههههه

    11
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  • من اريزونا
    السبت 20 مارس 2021 - 13:09

    يجب سجنه مع اصحاب المؤبد في سجن عكاشة بالدار البيضاء مع الاعمال الشاقة

    5
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  • أستاذة وطنية
    السبت 20 مارس 2021 - 13:11

    كم من مرة شاهدت اعوان السلطة يتدخلون بعنف ضد الباعة الجائلين يضربونهم يسلبون بضاعتهم وأمام حضور القائد والمخزن فأن كان عونا للسلطة فهو متعود على ذلك

    7
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  • فيلالي
    السبت 20 مارس 2021 - 13:14

    هذا التصريح خطير جدا أن كان هذا الشخص لا ينتمي إلى أي جهاز ويقوم بضرب وتعنيف الأساتذة أمام مرأى السلطة والأجهزة المكلفة بفض هذا الاعتصام فإننا أصبحنا في بلد السيبة.

    7
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  • عبده اابيضاوي
    السبت 20 مارس 2021 - 13:15

    لسنا أغبياء، هذا الشخص محسوب على السلطة. بمعنى آخر هو بلطجي.

    5
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  • محمد الفاسي
    السبت 20 مارس 2021 - 13:18

    يجب تطبيق اقصى العقوبات على هذا المجرم لأن تصرفه يعد منعرج خطير ويمكن ان يذخلنا في خانة الأنظمة الاستبدادية التي تعمل خارج اطار القانون والتي تستخدم البلطجة في نظام الحكم.

    5
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  • رأي
    السبت 20 مارس 2021 - 13:19

    يجب متابعة الأساتذة أيضا لأنهم لم يحترموا بنوذ العقد

    -4
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  • الحقيقي
    السبت 20 مارس 2021 - 13:25

    الطنز العكري هذا:كيف تقولون انه يرجح ان يكون خارج دائرة اعوان السلطة نعرف انه تغابى وعنف المسؤلين ويجب سجنه لكن انتم تريدون ترمو المسؤلية خارج اطار الأمن لماذا فالكل مسؤل فالامن المغربي يعرف كل خفايا المواطنين التي تصعب على الجن معرفتها فكيف لايعرف ان هذا الشخص ليس من اعوان السلطة كفاكم استغباء الشعب

    3
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  • قلي و قلب
    السبت 20 مارس 2021 - 13:25

    هذا مجرد أداة وورقة تم استعمالها و سيتم حرقها … و لكن من يستخدمونه سيبقون و سيبحثون على اداة اخرى . مع محاولة الاستفادة من هذه الثغرة اللي وقعوا فيها للمرة القادمة..
    زد على ذلك ان الضرب لايجوز حتى من طرف السلطات طالما المطالب والاحتجاجات سلمية.

    2
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  • ابوهاجوج الجاهلي
    السبت 20 مارس 2021 - 13:25

    اي معلومات دقيقة ستوفرها المصالح والعالم كله شاهد تعنيفه للمتظاهرين؟!

    2
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  • جوهري
    السبت 20 مارس 2021 - 13:27

    يستحق أشد العقاب، الأستاذ يبقى تاج فوق رؤوسنا رغم أنه كبش الفداء فقط .

    0
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  • متااااابع
    السبت 20 مارس 2021 - 13:31

    لماذا لم يتابع حتى اولئك الذين كان يقام هذا الجرم أمام أعينهم ؟

    0
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  • mowaten
    السبت 20 مارس 2021 - 13:31

    ” ورجحت مصادر الجريدة، وفق صك الاتهام، أن يكون المعني بالأمر من خارج دائرة أعوان السلطة، وهو ما سيكشف عنه التحقيق الذي فتح حول القضية.”
    بالله عليكم ، شخص يُعنف الاساتذة تحت أعين السلطة وبالتالي تقولون انه خارج اعوان السلطة …!؟ هل هذا يستسيغه العقل…!؟
    يجب محاكمته و محاكمة من أعطاه الضوء الأخضر لفعل فعلته هذه ، حتى يكون عبرة لمن يعتبر

    0
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  • hassan
    السبت 20 مارس 2021 - 13:33

    ما علاقته بأصحاب الزي الرسمي ،للللي غادين معاه و ينسقون معه ، و يوجهون تحركاته ، و يتفقدون كل ضحية أستاذية هجم عليها. إن كانوا لا علاقة لهم به فكان عليهم و ملزمون كرجال أمن و سلطة توقيفه أولا قبل مباشرة عملهم .

    0
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  • عمر
    السبت 20 مارس 2021 - 13:38

    يجب معاقبته كي يكون عبرة للآخرين هذا وحش آدمي كيف سولت له نفسه ضرب المعلمين والأستاذة مستقبل البلاد والعباد

    0
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  • لحسن
    السبت 20 مارس 2021 - 13:43

    هو مذنب حقا وسينال جزاءه لا محالة ولكن من الذي سمح له ان يدخل ضمن اعوان الشرطة والقوات المساعدة ؟ لماذا تركه المسؤول عن فرقة التدخل يشارك في عملية اخلاء المحتجين من المكان واحرى ان يشاهده يُعنف ويضرب المتظاهرين دون ان يوقفه .وكان مصالح الامن والقوات المساعدة تستعين بمجرم للقيام بعملها .انا شخصيا ألوم ايضا المسؤول عن فرق التدخل عن هذا الفعل لانه في نظري خالف القواعد .فغذا سنشاهد والحالة هذه مدنيين اخرين من قبيل ممثلي جمعيات او غيرها من الجهات تشارك القوات المختصة في عملها ! هذا استهتار

    0
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