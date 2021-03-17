متابعة مقتحمي سد أمني بالرباط في حالة سراح

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، رفع الحراسة النظرية في حق موقوف راشد والمراقبة القضائية في حق قاصرين تم إيقافهم نهاية الأسبوع بعد انتشار مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيامهم على متن دراجات نارية باقتحام نقطة للمراقبة الأمنية بالرباط، بشكل يهدد سلامتهم الجسدية وأمن وسلامة موظفي الشرطة.

وقد قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة سراح، وطالبت من المصالح الأمنية توقيف باقي المتورطين المتواجدين في حالة فرار، وتوقيف مصور الشريط وناشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسفرت الأبحاث المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بعد نشر الشريط عن تحديد مكان تسجيل هذه الواقعة على مستوى أحد شوارع مدينة الرباط، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوية ستة متورطين فيها ويتم توقيفهم تباعا، وهم خمسة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة، وشخص سادس راشد، فضلا عن حجز أربع دراجات نارية بحوزتهم.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الراشد للحراسة النظرية ووضع القاصرين تحت المراقبة الشرطية، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.