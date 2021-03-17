متابعة مقتحمي سد أمني بالرباط في حالة سراح

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، رفع الحراسة النظرية في حق موقوف راشد والمراقبة القضائية في حق قاصرين تم إيقافهم نهاية الأسبوع بعد انتشار مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيامهم على متن دراجات نارية باقتحام نقطة للمراقبة الأمنية بالرباط، بشكل يهدد سلامتهم الجسدية وأمن وسلامة موظفي الشرطة.
وقد قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة سراح، وطالبت من المصالح الأمنية توقيف باقي المتورطين المتواجدين في حالة فرار، وتوقيف مصور الشريط وناشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأسفرت الأبحاث المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بعد نشر الشريط عن تحديد مكان تسجيل هذه الواقعة على مستوى أحد شوارع مدينة الرباط، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوية ستة متورطين فيها ويتم توقيفهم تباعا، وهم خمسة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة، وشخص سادس راشد، فضلا عن حجز أربع دراجات نارية بحوزتهم.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه الراشد للحراسة النظرية ووضع القاصرين تحت المراقبة الشرطية، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.
إذا راجعنا مساطير أقسام الشرطة والدرك. فإن أخطر الجرائم والاغتصابات يقوم بها هؤلاء الذين يسميهم القانون قاصرين.. هؤلاء يجب أن يطبق عليهم قانون الراشدين.
الدصارات الخاوية علاش السراح هادو راخاصهوم الحبس قلة الترابي .
ولات السيبة مع هاذ اصحاب الدراجات النارية الذين يعيثون فسادا في الارض من غير حسيب و لا رقيب نتمنى من القضاء ان ينزل بأقسى العقوبات عليهم لكي يكونوا عبرة لغيرهم و نتمنى من الشرطة شن حملات امنية على اصحاب الدراجات النارية فهذه اصبحت ظاهرة مستفحلة في جميع المدن المغربية ناهيك عن الكريساج و تهديد سلامة مستعملي الطريق و بث الرعب في الناس بالشوارع العمومية
النيابة العامة تتساهل مع مثل هذه النماذج بدل من الضرب من حديد صراحة شاهدة الفيدو كانو يستهل عقاب شاد
كان من المروض متابعتهم في حالة اعتقال حتى يكونوا عبرة لباقي المتهورين
وتوقيف مصور الشريط وناشره على مواقع التواصل الاجتماعي. فهم تسطى ، لو لم يصور لما كانت الشرطة تعرفت عليهم.
لماذا السراح المؤقت ؟ كأن الدولة تشجع الفوضى بطريقة غير مباشرة ، لأن هاذ مراهقين خاصهم الحبس و إعادة التربية من جديد
تساهل ؟ تسامح؟ الأمر واضح أبناء الفشوش او ابناء الكبار أي ياياي لو كانوا من اسفل سافلين سوف يحاكمون بشهر او شهرين نافدة الله غالب
كيفاش صراحهم و هم حاولوا الإعتداء على رجال الأمن!!؟؟ رجل الأمن خط أحمر ، و جريمة المفروض يعاقب مرتكبها بعقوبة قاسية و مضاعفة. لو كانوا هاد الشباب من الطبقة الفقيرة كان ماطلقوهم.
مصور الفيديو وناشره على الانترنيت: اما ان يكون من افراد العصابة وصور اصدقاءه وهم يقتحمون السد الامني وفي هذه الحالة يجب متابعته قضائيا لانه شارك في الجريمة واما ان يكون شخصا اخر رصدهم وصورهم وهذا يجب على الامن ان يكرمه لا ان يعتقله لانه ساهم في القبض على المجرمين، الا يفهم رجال الامن ان هذه الفيديوهات هي بمثابة المخبرين او افضل منهم
هي فوضى يساهم فيها الجميع بما في ذالك القضاء. وحسب قراءتي للموضوع ارى ان هناك شخص ما يحاول التستر على واحد من هؤلاء. وقد يكون المصور كبش فداء
bien fait pour leurs gueules. aucune éducation
أظن أن بين هؤلاء من له أقارب ذوو نفوذ فكوهم جميعا من أجله
تذكروا فيديو ابن عائلة الدرهم الذي سخر من الأمن وارتكب جنح ثم ذهب الى بيت أسرته
بكل صراحة يجب إعادة النظر في الأحكام والمقرارات القضائية ، نلمس تساهلا كبيرا وغير مبرر مع المجرمين، وهذا ينعكس سلبا على النظام العام ،فلا يعقل أن نرى استهتار هؤلاء المعتوهين بالقانون و برجال إنفاذ القانون وبعد إيقافهم لمعاقبتهم وردع غيرهم يتدخل القضاء لأسباب غير واضحة ويطلق سراحهم أي قانون هذا وأية سياسة جنائية هاته ، أهكذا يصان القانون ألا يثير هذا الإشمئزاز ويضرب عرض الحائط روح القانون ومقدرات الدولة ؟ .
الجميع يطلق سراحهم في هذا البلد ما عدا من طالب بالحق او واقف وقفة احتجاجية او مشارك في مظاهرة للمطالبة بفضح الفساد او فاضح الفساد !!
مع الاسف المغاربة اصبحوا يحقدون على بعضهم البعض ويكنون الكره لبعضهم البعض وخذا ما لمسته في التعاليق يطالبون بأقصى العقوبات كأنهم مجرمون ومع الاسف لا اعلم من هاؤلاء الذين دائما يحاولون تسويق القاصرون على أنهم مجرمين !! ما قاموا به هاؤلاء جد هادي ويحدث يوميا بكل دول العالم ويعتبر مختلفة سير لا جريمة تستحق عقاب اقصى … الله يشافيكم من الحقد مكرهتوش كلشي يمشي الحبس يا لطيف ولكن اظن انه هناك جهة ما وراء هاته التعاليق التطرفية ضد القاصرين
أليس هذا تشجيعا لهم و لغيرهم و لماذا تامر بإيقاف الباقين اذا كانت تابعت الآخرين في حالة سراح و وضعت حدا للحراسة النظرية
تلك الباراجات وضعت أصلا من أجل جمع غرامات التنقل بدون ترخيص. أما أصحاب الدراجات من المراهقين فلولا مواقع التواصل لما بحث عنهم أحد.
من هادشي كامل النيابة و الشرطة يريدون من صور الفيديو و نشره لأنه هو من يشكل خطرا حقيقيا عليهم، التصوير و النشر يعني نقل الحقيقة للناس كما هي و هذا بالضبط ما لا يريده المخزن.