متحف السيرة النبوية

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‫تعليقات الزوار

4
  • abdo
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 12:48

    اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

    11
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  • هشام
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 12:53

    صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم

    10
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  • Mohamed elayadi
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 13:05

    هاذا ما يجب الاحتفاء به.سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام

    5
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  • Omer Ennadi
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 13:22

    اللهم صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
    * لو تم إعتماد تدريس ابناءنا السيره النبويه في جميع مناهج المراحل التعليميه / لتخلصت الامه من الجهل والتخلف والجريمه والتفرقه والاحقاد
    * السيره النبويه تبني وطنا وتنهض بأمه تسابق الزمن ،والدليل ثابت وموجود

    2
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