متحف السيرة النبوية

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تعليقات الزوار4
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اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم
هاذا ما يجب الاحتفاء به.سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام
اللهم صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
* لو تم إعتماد تدريس ابناءنا السيره النبويه في جميع مناهج المراحل التعليميه / لتخلصت الامه من الجهل والتخلف والجريمه والتفرقه والاحقاد
* السيره النبويه تبني وطنا وتنهض بأمه تسابق الزمن ،والدليل ثابت وموجود