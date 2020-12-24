متحف يهود بلجيكا ينوّه بالملك محمد السادس

اعتبر فيليب بلوندان، رئيس المتحف اليهودي ببلجيكا، اليوم الخميس، أن إعادة ربط العلاقات بين المغرب وإسرائيل يعد خطوة في الاتجاه الصحيح تخدم السلام والوئام بين الشعوب.

وقال بلوندان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: “أنا سعيد للغاية بسماع هذه الأخبار السارة التي تجعلنا جميعا سعداء في ظل الجو الملبد بالغيوم الذي يطبع نهاية هذا العام”.

وأكد رئيس المتحف اليهودي ببلجيكا على الروابط التي تجمع اليهود بالمغرب، والتي تعود إلى قرون عديدة، فضلا عن التاريخ والثقافة المشتركة.

وذكر بلوندان، في هذا السياق، بالبادرة الشجاعة التي اتخذها الملك الراحل محمد الخامس، الذي عارض اعتماد قوانين معادية لليهود خلال فترة نظام فيشي، ورفض تسليم قائمة بأسماء المواطنين المغاربة المنتمين إلى الديانة اليهودية إلى الماريشال بيتان.

كما سلط الضوء على رؤية الإسلام المعتدل التي دعا إليها الملك محمد السادس، الذي رسخ جذور العيش المشترك والتسامح التي تميز المغرب عن البلدان الأخرى.

من جهة أخرى، أبرز رئيس المتحف اليهودي ببلجيكا الإمكانيات الهائلة للتعاون الثقافي بين المغرب وإسرائيل، في ضوء التاريخ المشترك الذي يوحد المغاربة اليهود والمسلمين.