متدربون يقاطعون امتحانات في سطات والجديدة

أفادت مصادر هسبريس بكل من سطات والجديدة بجهة الدار البيضاء سطات بأن نسبة من الأطر الإدارية المتدربة التابعة لفرعي سطات والجديدة، تقارب 90 في المائة، قاطعت امتحانات التصديق على استيفاء المجزوءات يوم الثلاثاء، للمطالبة بتحقيق “العدل والإنصاف والكرامة لإطار المتصرف التربوي، الذي يعرف غموضا هجينا على مستوى إطاره القانوني، سيجعل من المتدربين ضحايا المستقبل، على غرار الأطر السابقة التي يشهد الواقع على عمق معاناتها”، على حد قول المقاطعين.

المصادر ذاتها أكدت أن مقاطعة امتحانات المجزوءات جاءت بناء على قرار المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة، الداعي إلى “معركة المقاطعة”، مع الحضور إلى مراكز الامتحان طيلة أيام الأسبوع، بعد خوض مجموعة من الإضرابات والوقفات على المستوى المحلي والجهوي والوطني، لمطالبة الوزارة الوصية على قطاع التعليم بالإسراع في إصدار المرسوم الموعود مراعاة لالتزاماتها القانونية والأخلاقية.

وأضافت المصادر نفسها أن عددا من الهيئات النقابية ذات التمثيلية، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو المركزي، أصدرت بيانات تضامنية مع الأطر الإدارية المتدربة، توصلت بها هسبريس، تعبر من خلالها النقابات المعنية عن “دعمها اللا مشروط لنضالات أطر الإدارة التربوية”، داعية الوزارة الوصية على قطاع التعليم إلى “الإسراع في الوفاء بوعدها بإخراج مرسومي الإدارة التربوية المتوافق حولهما، مع رفع اللبس عن السنة الثانية من التكوين للأطر الإدارية المتدربة”.