متضامنون في خريبكة يدعون بالنصر لفلسطين

“من خريبكة إلى فلسطين، شعب واحد موش شعبين”، و”يا فلسطيني يا فلسطيني، دمك دمي ودينك ديني”، و”فلسطين أمانة، والتطبيع خيانة”، و”غزة ولدت أبطال، وإسرائيل إلى زوال”، شعارات من بين أخرى كثيرة رفعها عدد من سكان مدينة خريبكة مساء السبت.

وشكل المشاركون في الوقفة التضامنية حلقة دائرية بساحة المسيرة وسط مدينة خريبكة، من أجل التعبير عن نصرتهم للمسجد الأقصى الشريف، وتجديد تضامنهم مع ضحايا القضية الفلسطينية عموما، وشهداء القصف الأخير الذي شهدته الأراضي الفلسطينية.

وعرف الشكل التضامني مشاركة وازنة للأطفال، مرددين الشعارات التضامنية التي سطرها الداعون إلى الوقفة التضامنية؛ من ضمنها “ناتنياهو يا ملعون، وقدسنا في العيون”، و”الله أكبر عاصفة، للصهيونية ناسفة”، و”يا للعار يا للعار، باعوا غزة بالدولار”.

وشارك في الوقفة التضامنية عدد من النساء والرجال والشبّان والشابات، رافعين العلميْن المغربي والفلسطيني ولافتات كُتب عليها “الصمود يعرقل استيطانا أكبر”، و”من المغرب الأقصى إلى المسجد الأقصى، تحية نضال وصمود”، و”الحدود في أوهامنا فقط”، و”Free Palestine”.

وبصوت قوي، طالب المشاركون في الوقفة بتحرير الأراضي الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي، من خلال ترديد شعار “الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”فلسطين فلسطين، وبيّاعوكي البياعين”، و”لا سلام لا استسلام، حتى تحرير فلسطين”، و”فلسطين دولة شرعية، وإسرائيل دولة وهمية، و””ناتنياهو يا ملعون، الأقصى في العيون”.

وحرص المشاركون والمشاركات في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني على ختم مبادرتهم بقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا القصف الإسرائيلي الأخير، والتوجه إلى الله بالدعاء بالنصر العاجل للشعب الفلسطيني.