متطوعون يوزعون وجبات طعام نباتية مجانية

قام متطوعون من الجمعية الوطنية لنباتيي المغرب بتوزيع وجبات طعام نباتية مجانا، من أجل المساهمة في “نشر الوعي بالفوائد العديدة للأغذية النباتية على الصحة وعلى مستقبل كوكب الأرض”.

وأوضح بيان توصلت به هسبريس أن “هذه الحملة تندرج في سياق البرنامج الدولي للمساعدات الغذائية الممول من قبل المنظمة غير الحكومية مليون دولار Vegan التي وضعت لنفسها هدف توزيع مليون وجبة نباتية عبر العالم للفئات الأكثر تضررا من جائحة كورونا”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “خلال هذين الأسبوعين من حملة التضامن، سيتم توزيع مئات الوجبات في مركز بوافي ومركز الوازيس التابعين لدار الأطفال للا حسناء، المسيرين من قبل جمعية الإحسان في الدار البيضاء، وفي مركز عين الشق، المسير من طرف جمعية بيتي بالدار البيضاء، ولمقدمي الرعاية الصحية والموظفين الإداريين بالمراكز الصحية المحطة، لافيليت، لوبيلا بالدار البيضاء، ولمقدمي الرعاية الصحية والموظفين الإداريين بالمركز الصحي دار الحديث بالرباط، وللمحتاجين، والمهاجرين وغيرهم من الناس في وضعية مادية صعبة”.

وأشارت البيان إلى أن العملية تتم بالتعاون مع جمعية ISMA” ساحل العاج تضامن المغرب” بالرباط، وجمعية “كاسا لنينة” التي تتكفل بالأطفال في وضعية إعاقة في الرباط، وجمعيتي دار الأطفال الوفاء ودار الطفل المستقبل بمدينة فاس.

وقالت سحر اوحجو بلقاسم، المسؤولة عن التوزيعات في المغرب، إنه” من المهم توعية الناس بفوائد النظام الغذائي النباتي الصحي والدائم، عبر حملات تحسسية سلمية في جو من الفرح والتشارك والإحسان”.

وأضافت أن “التوجه لتغذية نباتية، ولو بالتقليل من استهلاك المنتجات الحيوانية، يمكن أن يساعد على تحسين صحتنا، والحفاظ على كوكب الأرض، وتقديم معاملة طيبة للحيوانات، وكذا منع ظهور وتفشي أوبئة أخرى”.

وجاء ضمن التصريح ذاته: “كمستهلكين، لدينا جميعا الفرصة للمساهمة في الفائدة والراحة الجماعية، وفي حياتنا اليومية يترجم هذا عبر خيارات واعية لما نضع في أطباقنا”.

البيان أشار إلى أنه “تم إعداد الأطعمة الموزعة خلال الحملة بشراكة مع مطعم JOT Café بمدينة الدار البيضاء، ومطعم بابا غنوج بمدينة الرباط، والطربوش بفاس”، مضيفا أنه “خلال هذه الأيام، يقوم المتطوعون بتوزيع كتيب لتقديم النباتية تم تحريره بمساعدة Million Dollar Vegan، ويحتوي على معلومات عامة وتفسيرات حول الرابط بين تربية الماشية المكثفة وانتشار الأمراض ذات أصول حيوانية (Zoonoses)، وكذا معلومات حول التغذية ووصفات لاكتشاف الطعام النباتي”.

من جانبه، قال محمد بوحقاوي، الرئيس المشارك في تأسيس الجمعية الوطنية لنباتيي المغرب، إن “كل وجبة نباتية يمكن أن يكون لها تأثير، والتغيير يبدأ بأشياء بسيطة”، مضيفا أن “هذه الحملة إيجابية للغاية لأنها تعتمد على العطاء والسلام، وهي دعوة للاحترام والحب بين جميع الكائنات الحية”.

وورد ضمن البيان أن “هذه الحملة في المغرب تندرج ضمن برنامج المنظمة الدولية Million Dollar Vegan التي تنظم منذ الموجة الأولى لكورونا عبر توزيع طعام نباتي في المجتمعات الهشة وفي جميع أنحاء العالم، وتوفير ما لا يقل عن مليون وجبة نباتية بحلول نهاية العام المقبل”، كما تهدف المنظمة، التي تبرعت بالفعل بأكثر من 360000 وجبة في حوالي خمس عشرة دولة، إلى “التوعية بتأثير اختياراتنا الغذائية على صحتنا وكوكبنا ومخاطر الأوبئة، وتشجيع الناس على القيام بتغييرات غذائية إيجابية”.