متطوع لإخماد حريق يفارق الحياة في المستشفى

توفي أحد ضحايا انفجار قنينة غاز من الحجم الكبير بمنزل بحي بالداوديات، التابع لمقاطعة جليز في مراكش، متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة.

الراحل في عقده الرابع، وهو رب أسرة يعمل في قطاع النظافة، وقد تدخل لإخماد حريق شب إثر انفجار أسطوانة غاز من الحجم الكبير بالوحدة الثالثة في “ديور المساكين”.

وخلف هذا الانفجار 6 مصابين آخرين نقلوا على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس، لتلقي العلاج، منهم الضحية الذي أصيب بحروق بليغة.