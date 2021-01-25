متى ينبغي تغيير صندوق الإسعافات الأولية في السيارة؟

أوصت هيئة الفحص الفني (GTÜ) الألمانية بفحص صندوق الإسعافات الأولية بانتظام؛ نظرا لأن بعض المكونات المعقمة لها تاريخ صلاحية، علما بأن معظم مكونات صناديق الإسعافات الأولية تنتهي صلاحيتها بعد مرور 5 سنوات.

ومن ناحية أخرى أشار الخبراء الألمان إلى أهمية تخزين صندوق الإسعافات الأولية بحيث يكون في متناول اليد، أي في مواضع الحفظ بالأبواب أو المقاعد أو في جيوب مساند الظهر.

وعلى العكس من ذلك ليس من المناسب تخزين صندوق الإسعافات الأولية في صندوق الأمتعة؛ نظرا لأنه ربما يتعذر الوصول إليه في حال وقوع حادث خلفي.