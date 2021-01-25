متى ينبغي تغيير صندوق الإسعافات الأولية في السيارة؟

متى ينبغي تغيير صندوق الإسعافات الأولية في السيارة؟
صورة : د.ب.أ
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 00:48

أوصت هيئة الفحص الفني (GTÜ) الألمانية بفحص صندوق الإسعافات الأولية بانتظام؛ نظرا لأن بعض المكونات المعقمة لها تاريخ صلاحية، علما بأن معظم مكونات صناديق الإسعافات الأولية تنتهي صلاحيتها بعد مرور 5 سنوات.

ومن ناحية أخرى أشار الخبراء الألمان إلى أهمية تخزين صندوق الإسعافات الأولية بحيث يكون في متناول اليد، أي في مواضع الحفظ بالأبواب أو المقاعد أو في جيوب مساند الظهر.

وعلى العكس من ذلك ليس من المناسب تخزين صندوق الإسعافات الأولية في صندوق الأمتعة؛ نظرا لأنه ربما يتعذر الوصول إليه في حال وقوع حادث خلفي.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
نداء أم ثكلى بالجديدة
الإثنين 25 يناير 2021 - 21:55 3

نداء أم ثكلى بالجديدة

صوت وصورة
منصة "بلادي فقلبي"
الإثنين 25 يناير 2021 - 20:45 5

منصة "بلادي فقلبي"

صوت وصورة
ورشة صناعة آلة القانون
الإثنين 25 يناير 2021 - 19:39 4

ورشة صناعة آلة القانون

صوت وصورة
انطلاق عملية توزيع اللقاح
الإثنين 25 يناير 2021 - 17:02 20

انطلاق عملية توزيع اللقاح

صوت وصورة
الإخوة زعيتر يساعدون تبقريت
الإثنين 25 يناير 2021 - 10:31 20

الإخوة زعيتر يساعدون تبقريت

صوت وصورة
تخريب سيارات بالدار البيضاء
الإثنين 25 يناير 2021 - 10:05 36

تخريب سيارات بالدار البيضاء