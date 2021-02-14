مثقفون يرفضون إساءة "قناة الشرور" ويتشبثون بالأخوة المغربية الجزائرية

جنبا إلى جنب مع ردود الفعل السياسية والمدنية والإعلامية، ندد مثقفون وكتاب مغاربة بالإساءات التي حملتها حلقة بثت على قناة جزائرية.
جاء هذا بعدما بثت “قناة الشروق” برنامجا تضمن إساءة إلى المغرب، واستهدافا مباشرا للمكانة الاعتبارية للملك محمد السادس.
في هذا السياق، كتب الروائي المغربي عبد الإله بن عرفة إن “قناة الشرور وصلت بالإعلام إلى القعر”، في حين قال التشكيلي محمد المنصوري الإدريسي إن “التطاول على ملكنا فعل مشين، لا يمكن السكوت عنه، وليخسأ الخاسئون خصوم المملكة المغربية”.
بينما قلّل الأكاديمي محمد المدلاوي من أهمية ما حدث، قائلا إنه تعبير ثقيل الظل بـ”الصناعة البلاستيكية الثقيلة”، عبر دمى أخبار من اشتراكية العالم الثالث الماضية.
من جهته، كتب الباحث والكاتب محمد التهامي الحراق أنه “في وقت يدعو الحكماء إلى التقريب بين الجارتين في اللغة والعقيدة والتاريخ والجغرافيا: المغرب والجزائر، تطلع قناة مقربة من الجهات الحاكمة الجزائرية بسلوك لا أخلاقي يسخر من رمز المغرب وملك المغاربة”.
ويشدد الحراق على أن هذا “سلوك مشين يروم إحراق آخر السفن بين البلدين الشقيقين، فيما يشير إلى الإفلاس التام لأصحابه، الأمر الذي يقتضي الإدانة الشديدة والإعراض والترفع عن هذا المسار الجهلوتي في الآن نفسه”.
وكتب الإعلامي والكاتب محمد العلمي أن “الإعلام رسالة نبيلة، ولا يسخره لأهداف وضيعة سوى من خانته الحجة والنبل والمصداقية”، كما كتب: “المغاربة والجزائريون إخوة بكل ما في الكلمة من معنى، وبينهم حقراء مرضى نتمنى لهم الشفاء فقط لا غير”.
بدوره، سجل الأكاديمي عبد النبي الحري أنه “في وقت تحتم علينا حكمة العقل وضرورات الواقع ومقتضيات المصلحة بذل الجهود السياسية والفكرية والثقافية والإعلامية لإزالة كل أسباب سوء التفاهم بين المغرب والجزائر، تخرج علينا قناة إعلامية جزائرية ببرنامج يثير كل أسباب الفرقة والاستفزاز، ويعرض عددا من مواقف المغرب بطريقة مضللة، ويمس بشخص الملك محمد السادس، والحياة الخاصة للعائلة الملكية”.
ويكتب الحري أن هذا الأسلوب لا يمكن إلا “إدانته واستهجانه أخلاقيا وسياسيا وفكريا، لأنه يخدم أجندات التفرقة ويؤجج الكراهية والحقد، في حين نتطلع نحن إلى المستقبل، مستقبل الشعوب المغاربية، الحرة والموحدة، والقوية بتكاملها الاقتصادي وتعاونها الإستراتيجي”.
ثم يزيد الأكاديمي: “أعلم أن القناة المعنية لا تمثل مشاعر الشعب الجزائري الشقيق، وإنما هي بوق لمن يستنزفون ثرواته، ويبددونها على معارك لا مصلحة للجزائر وشعبها ترجى منها، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، التي لن تجد حلها إلا في إطار مغربي خالص. أما بخصوص العلاقة بين المغرب والجزائر فتحسب للملك محمد السادس سياسته الرامية إلى تبديد كل المشاكل العالقة بين البلدين، من خلال دعواه الرسمية والعلنية إلى حوار مباشر صريح ومفصل بين الدولتين، يضع كل الأوراق على الطاولة، وهي الدعوة التي تظاهر حكام الجزائر بتجاهلها مع الأسف الشديد”.
ويرى الحري أن المعول عليه “إذا كانت بعض الجهات تعمل على الدفع بالعلاقات بين الجارين الشقيقين إلى المزيد من التأزيم”، هم “العقلاء في الجزائر بعدم الانسياق وراء هذه التصرفات التي لا تخدم المستقبل المشترك”.
تجدر الإشارة إلى أن قناة الشروق الجزائرية من بين الوسائط الإعلامية التي هاجمها “الحراك” الجزائري، في مسيراته الاحتجاجية، لقربها من دواليب الحكم في الجزائر.
المغرب أسد الأطلس كبير عليهم جدار عالي تاريخ عريق وحضارة عضيمة الحقو والحسد الجزايري الممنهج ضد المغرب سيبقى و لن تكون هناك أخوة او نية صالحة مع الجيران الجزايرين الخونة الحركة السراق اللصوص حتى يعيدو لنا أرضنا صحرءاءنا الشرقية المغربية السليبة إقليم بشار و القنادسة و العبادلة و تبلاله و حاسي بيضه و أم العسل و تندوف أقاليمنا المغربية المحتله
شخصيا لا اومن بشيء اسمه الأخوة الجزاىرية المغربية لان نضام بوخروبة استطاع ان يزرع في قلوب الجزاىريين الحقد لكل ما هو مغربي و من الطبيع ان نرى مثل هاته التصرفات الصبيانية قد يقول لي البعض لا انهم يمثلون النضام أقول لهم و هذا النضام أليس مشكل من أشخاص مواطنون جزائريون ليسوا من كوكب اخر من زحل مثلا!!
استدعو السفير المغربي وبعثته الدبلوماسية واطردو السفير الجزائري وبعثته الدبلوماسية ان كنتم بالفعل تريدون ارسال رسالة شديدة اللحهجة للجزائر . تابعت تلك الحلقة المشينة وسمعت مغالطات بالجملة واكاذيب لا يصدقها غير الحمقى . ولا يجب السكوت على هذه التصرفات الصبيانية التي لا ترقى لاخلاق مهنة الاعلام او حتى السياسة . ان من يقودون الجزائر اطفال صغار على هيئة شيوخ كبار . ولله مؤسف ما وصلت اليه الجزائر على يد هؤلاء . وليخرج بعض المندسين من الجزائر ليقولو العكس . فاخر من يصدق كلامكم التافه واكاذبيبكم المفضوحة هو سمك البحر الميت ان وجد اصلا .
لاخوة ولا هم يحزنون،ان كجزائري اتمنى من الدولة الجزائرية قطع العلاقات مع الدول التي تطبع مع من يحتل اخوتنا بفلسطين ،وكما خانو الفلسطنيين سيخونو جيرانهم ..
تلك القناة معروف بتلك الطريقة ومند أسبوع فقط افرغت سمومها وشرها في الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي في عمل أقل ما يقال عنه لا يحترم الإعلام ولا المشاهدين ماعدا إن كانوا اشرار متلهم ونحن لا نعرف بطبيعة الحال أصحاب قناة الشرور الأشرار.
لا اخوة مع نظام و شعب حاقد و لئيم. اكتر من اربعين سنة من التامر بداء صبرنا ينفد معهم كلما صبرنا زادو في جرعت التطالول لانهم يعترفون بالقوة فقط ولا يعرفون الاخلاق
لا اخوة ولا شيء آخر مع الدولة العدوة دولة الجزائر. كفى من الاخوة الخاوية. المؤسسة الملكية خط أحمر. انا كمواطن مغربي من الريف لا أسمح بان تمس المؤسسة الملكية. الملك محمد السادس هو تاج فوق رؤوسنا هو حامي الوطن وبالتالي لا اخوة مع من يعادينا. لاجيران ولا اخوة هم أعداء منذ الاستقلال لهم عقدة واسمها المغرب.فيقوا من يدعو إلى الاخوة.انا هؤلاء ليسوا إخوتي ولن يكونوا اخوتي حتى يرجعوا إلى الجادة .