مثقفون يناشدون الريسوني إيقاف "إضراب الطعام"

مثقفون يناشدون الريسوني إيقاف "إضراب الطعام"
صورة: أرشيف
السبت 15 ماي 2021 - 13:12

في اليوم السابع بعد الشهر الأول من إضراب الصحافي سليمان الريسوني عن الطعام، ناشده أكاديميون وحقوقيون مغاربة بارزون إيقاف هذا الإضراه، وطالبوا بإطلاق سراحه هو والصحافي عمر الراضي الذي كان مضربا بدوره عن الطعام قبل المضاعفات التي عرفها وضعه الصحي.

ومن بين الأسماء الموقعة على هذه “المناشدة”، الأكاديمي نور الدين أفاية، والمؤرخ الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي حسن أوريد، والأنثروبولوجي عبد الله حمودي، والاقتصادي نجيب أقصبي، والأكاديمي عمر إحرشان، والقياديّون السياسيون محمد الساسي، إسماعيل العلوي، امحمد الخليفة، نبيلة منيب، حسن بناجح، علي بوطوالة، مصطفى البراهمة، عبد الله الحريف، وعمر بلافريج.

كما وقعت المناشدَة شخصيات حقوقية بارزة من قبيل: خديجة الرياضي، النقيب عبد الرحمان بنعمرو، سيون أسيدون، محمد الزهاري، عادل تشيكيطو، المعطي منجب، محمد رضا، عبد العزيز النويضي، عبد الإله بنعبد السلام، يوسف الريسوني، عبد الرزاق بوغنبور، عبد اللطيف الحماموشي، أحمد ويحمان، وخالد البكاري.

وتوجّه الموقّعون إلى الصحافي سليمان الريسوني “باسم كل القيم التي نتقاسمها معك أن توقف قبل فوات الأوان إضرابك عن الطعام الذي تخوضه منذ أكثر من شهر، والذي يهدد بشكل خطير صحتك، بل وحياتك”.

وأضاف المصدر ذاته: “إننا ونحن نوجه لك هذه المناشدة المفعمة بروح الأخوة وقيم المواطنة، نضع نصب أعيننا متابعة الدفاع عن حقك في الحرية والمحاكمة العادلة، التي يضمنها لك الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ونعتبر أن وجودك وعملك كصحفي وحركيّتك كفاعل مدني من أجل الديمقراطية واحترام الحريات، شيء ضروري وإيجابي لبلدنا المغرب”.

وفي نص المناشدة ذاتها، طالب الموقعون والموقعات عليها السلطات المغربية بإطلاق سراح الصحافيّين سليمان الريسوني وعمر الراضي، و”كل معتقلي الرأي بالمغرب”.

الإضراب عن الطعام سليمان الريسوني عمر الراضي مناشدَة

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‫تعليقات الزوار

6
  • mouad
    السبت 15 ماي 2021 - 13:36

    أين أصحاب السلام معإرسائيل شفتكم تخبيتوا دم األأطفال الذين ماتو فييدكم إلى يوم الدين ???

    -3
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  • بنعلي هرب
    السبت 15 ماي 2021 - 13:37

    يجب التعبئة ضد النظام المخزني الغاشم ووقف الاجرام البوليسي لقد هرمنا

    3
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  • hayat
    السبت 15 ماي 2021 - 13:38

    الاضراب عن الطعام طريقة من طرق الانتحار والله حرم قتل النفس. انتهى الكلام

    -4
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  • من يعفو على من؟
    السبت 15 ماي 2021 - 13:53

    الصواب أن نناشد جميعا الظالمين لوقف الظلم و إطلاق المظلومين بدون شروط! هناك من يطلب من المظلومين أن يطلبوا العفو! الحق أن يطلب الظالم و الجلاد الصفح من الضحية!هذا هو الحق!في عصور الانحطاط و الكساد العام يتحول و يتحور الجلاد و يصبح ضحية والضحية تصبح ضحية وتمسي جلادا!هناك أيضا متلازمة ستوكهولم ببعد فردي و شعبي! تم اعتقال ناصر الزفزافي بدون أن يقاوم أو يرفض الامتثال!لم يصدر عن المناضلين أي عنف!لماذا تمت إهانتهم و تعذيب البعض منهم كما صرح ناصر نفسه! يجب قول الحق ي يجب حل المجلس اللا وطني لحكوك الإنسان!كفى من العبث و قلب القيم والمبادئ من أجل الصاليرات المشبوهة!المثقف دوره التصدي للظلم و ليس التغطية عليه و تغطيته بالرضا و الخنوع المثقفي الاستسلامي والانهزامي!أين حق التظاهر من أجل الحقوق،الديموقراطية،الكرامة و فلسطين و كل القضايا العادلة! أصبحنا خشبة متخشبة شعبا، دولة، نظاما سياسيا، أحزابا،نقابات و مثقفين!إنه الزمان الانحطاطي المنذر بالسقوط الكاوتيكي و المعلن عن ستار الإفلاس العام و التام! هنيئا لنا بإفلاسنا!

    3
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  • tttt
    السبت 15 ماي 2021 - 13:59

    يجب معاملة جميع السجناء على قدم المساواة باراكا من هاد الريسوني والراضي الى تبين انهم مدنبين غرقوهوم فالحبس ويديور اضراب ولا يجلسو والى تبين انهم ابرياء طلقوهوم وصافي باراكا من هاد التخربيق

    -4
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  • حائر
    السبت 15 ماي 2021 - 14:01

    شهر و سبعة أيام لم يأكل و لا زال حيا على قيد الحياة ؟؟؟؟ هذا معه بركة أو يأكل خلسة و خفية.

    2
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