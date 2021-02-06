مثلث الأزمة والتهميش ومعبر سبتة يخرج ساكنة الفنيدق إلى الاحتجاج

بعدما طفح بهم الكيل وخابت أمانيهم في انفراج الأزمة، خرج العشرات من سكان مدينة الفنيدق، مساء الجمعة، للاحتجاج تعبيرا عن استيائهم من التهميش الذي ترزح تحته المنطقة وظروف العيش الصعبة التي تلت إغلاق المعبر الحدودي “تاراخال” في وجه ممتهني التهريب المعيشي، وذلك تلبية لنداء لم تتبنّه أي جهة.
المحتجون الذين اضطرتهم الأزمة إلى بيع أثاث منازلهم وممتلكاتهم، وفق تعبيرهم، جددوا مطالبتهم بتوفير بديل اقتصادي لممتهني التهريب المعيشي، ونادوا بالتدخل العاجل والآني للحكومة المغربية قصد إيجاد حلول كفيلة بضمان شروط العيش الكريم وتجاوز تداعيات جائحة كورونا وإغلاق معبر سبتة.
واحتشد العشرات أمام مسجد سبعة رجال وسط المدينة الحدودية، بعدما كانا مقررا تظاهرهم في ساحة الرباط التي طوقتها قوات الأمن بالسياج الحديدي وعززت حضورها فيها تحسبا لأي احتكاك أو انفلات أمني.
وأبى المتظاهرون إلا أن ينفذوا شكلهم الاحتجاجي دعما للمطالب التي رفعوها، بالنظر إلى كونها مطالب محض اجتماعية واقتصادية، غايتها إنقاذ المدينة من براثن الإهمال والتهميش، لا سيما أن ساكنة المدينة باتت تعيش تحت عتبة الفقر بعد إنهاء أنشطة التهريب التي شكلت مصدر عيش مئات الأسر، وفق ما أوردوه في تصريحات متطابقة.
وأملا في رؤية مشاريع تنموية بالمنطقة، رفع المحتجون شعارات تطالب ببديل اقتصادي أو فتح المعبر الحدودي للمدينة السليبة في وجه المسترزقين منه الذين عانوا الويلات جراء إغلاقه قبل عام من الآن.
فِي غضون ذلك، قال أحد أبناء المنطقة في تصريح لهسبريس إن “ساكنة المدينة تعيش الويلات منذ بداية الجائحة، في غياب أي تفاعل من قبل المسؤولين، وهو الشيء الذي أجج شرارة الاحتجاج بالنظر إلى حدة الأزمة الخانقة والركود العام الذي يخيم على المنطقة”.
وأضاف أن “الشباب ديال المدينة ضايعين”، يتأرجحون بين جحيم البطالة ولهيب الارتماء في مياه البحر رغبة في الوصول إلى الضفة الأخرى بعدما غابت فرص النجاة، محذرا من تكرار سيناريو حراك الريف.
في سياق متصل، وصف مرصد الشمال لحقوق الإنسان أحداث الفنيدق بـ”المؤسفة”، مؤكدا أن خروج العشرات من شباب المدينة في مظاهرات احتجاجية كان للتنديد بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بعدما سئموا من تردي الأوضاع، وفقدوا الأمل في أي تغيير لواقع يخرجهم من حالة الإحباط واليأس إلى بر الأمان والطمأنينة.
وتساءل المرصد الحقوقي، في بلاغ له، عن أسباب التوقف الغامض وغير المعلن لمنطقة الأنشطة الاقتصادية الحرة بالفنيدق ومرتيل، مشيرا إلى أن مؤشرات الاحتقان المتصاعد كانت واضحة، خصوصا بين الشباب، لكن السلطات المركزية والمحلية وضعت أصابعها في آذانها، وزكتها نخب سياسية هشة وعاجزة وسلطات بيروقراطية وانتشار الريع والفساد.
وذكر مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن استمرار الاعتماد على المقاربة نفسها القائمة على الحل الأمني، لن يجدي نفعا أمام أصوات عشرات الآلاف من الشباب ممن فقدوا الأمل في التغيير، خصوصا وأنها تزامنت مع الذكرى 10 لثورات ما يسمى بـ”الربيع العربي” التي انطلقت كرد فعل على الفساد وغياب الديمقراطية وهضم الحقوق والحريات.
ودعا البلاغ ذاته إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف المتابعات وفتح باب الحوار مع المتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم، منبها إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ظل عجز وضبابية وغموض في طريقة تدبير السلطات لهذا الملف الشائك.
من جهة أخرى، شهدت الوقفة الاحتجاجية، التي شارك فيها شباب ونساء وأطفال صغار، تراشقا بالحجارة أدى إلى إصابة عناصر أمنية بإصابات خفيفة جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفى المحلي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية، كما أسفرت عملية فض الاحتجاج عن إصابة بعض المحتجين بحالات إغماء جراء التدافع بينهم، علاوة على صدامات بين عناصر القوات العمومية ورجال الإعلام والصحافة.
جدير بالذكر أن شخصيات عمومية وقعت نداء وجهته إلى الحكومة المغربية من أجل إنقاذ مدينة الفنيدق من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها إغلاق معبر مدينة سبتة المحتلة والتداعيات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، داعية إلى ضرورة إنقاذ المدينة من “السكتة القلبية”.
هؤلاء الناس و غيرهم من ابناء الشمال يعيشون ظروفا قاسية و مزرية بعد اغلاق معبر سبتة ..
اغلقتموه ايها المسؤولون لكن ماهو البديل ؟؟
كيف سيعيش هؤلاء الناس ؟؟؟؟؟
ام انتم نائمون في فيلاتكم و الرصيد كل شهر يملئ بالملايين من اموال الشعب ..
اتمنى فتح المعبر فكل أسر تطون المضيف الفنيدق و النواحي تعاني بشدة
و اغلاقه بعد ان يوفر البديل
من حقهم الاحتجاج على ظروفهم الاجتماعية الصعبة فالدولة يجب ان تلتفت إلى جميع الجهات بقدر المساواة اما ان تركز جهودها و استثماراتها في حزام الدار البيضاء طنجة فهذا ليس بعدل اما الاستثمار فقط في البنى التحتية و اعمدة الكهرباء البراقة و الارصفة اللامعة فدلك لا يزيد من رهافية الناس ولا يحد من بؤسهم الناس يريدون بديلا اقتصاديا حقيقي و داءم و هذا هو دور الدولة و الحكومة
هاذوا ماشي سكان المدينة او التجار قبلوا الوضع تاقلموا مع اغلاق المعبر الخراب والدمار هاذوا دايرين الفتنة ديال الجماعة ايران القومة الشهيرة دليل السلطات اعتقلت منظمين التظاهرات من الجماعة المعنية بتعاون باطرونات التهريب اصبحوا العاطلين العمل بعد اغلاق المعبر تسدت بزولة كان تحلبوها ولا يستفيد منها باطرونات والتجار والسلطات الاحتلال الاسباني في سبتة تختنق تموت لا استبعد تورط المخابرات الاسبانية في الموضوع في ايام الاخرى الصفحتت مشبوهة مجهولة تحريض السكان والتجار على التجار كثير الصفحات فسيوك تدر من سبتة ميليلة يعني الصفحات المخابراتبة اكيد المخابرات المغربية بدات عملها المعرفة من يقف هذه الدعوات مجهولة الهدامة علاش التجار فيندق بوحدهم بغاو الريع وفتح المعبر من احل بضعة مءلت او الاف متظررين دمروا الاقتصاد المغربي الانقاذ الاقتصاد سبتة الافلاس سكتة قلبية لي بغى يخدم يجي كاز درب عمر درب غلف يجيب السلعة المغربية ديال شينوا لي بغى السلعة اسبانيا يجيبها الطرق السرعية يخلص حق الدولة الدولة تبني المنطقة الحرة فيندق العصر الابتزاز الدولة انتهى البزولة التهريب سالات
هو تلك المدينة اعتمدت على التهريب…….لا حرف ولا صنعة…ولا اوراش……وكأن ميزانية المدينة تنهب……
وجود حلول ..يجب ان تبادر بها الساكنة….هناك اغنياء المدينة هربوا الاموال لاسبانيا وشراء عقارات هناك…….
كان انشاء مصانع معامل ..افضل
اما التهديد بإشعال احتجاجات كحراك الريف فالسجن لا زالت فارغة.لمن اتخد الاحتجاج حجة للنهب. وتكسير ممتلكات الناس.
البحث عن حلول…..يبدأ من مجلس المدينة..الذي بنهب ميزانيتها.من غير اي شيء..لا استثمار ولا شيء
انا من مكناس اطالب اغلاق معبر سبتة ومليلية لا نستفيد منها الا الخسارة.وهدم الاقتصاد.
لكن المهربين لهم كلام اخر…
ما هذا إلا لوبي مافيا التهريب وعملاء الاستعمار الإسباني في محاولة يائسة للاستمرار في الفوضى والسيبة التي كانت
انا مع مساعدة الشباب العاطل والوقوف مع كل العائلات المتضررة ولكن لا لتهريب ولا للوبي التهريب ولا الاستعمار الاسباني انتهى
شيئ طبيعي ان يخرج سكان مدينة فنيدق للاحتجاج ودالك من جراء تجاهلهم من طرف حكومة صماء وضعيفة في اتخاد اي حلول من اجل التخفيف من معانات آلاف الاسر التي باتت تعاني ويلات الففر بعد اغلاق المصدر الوحيد لارزاقهم دون التفكير في حلول بديلة اقول لهده الحكومة حداري من وطأة الجعوع فقد تؤدي بنا إلى مشاكل نحن في غنا عنها وعلى العثماني ان يأخد هده الاحتجاجات على محمل الجد فهؤلاء المواطنين لم يخرجهم للتضاهر بناء طريق او مستشفى او مدرسة بل الجوع حداري حداري.
تطوان على السلطات المغربية المركزية التدخل.
لانها اكثر جهة او مدينة يتم فيها احتقار المواطنين و التعامل السيئ معهم في الادارات العمومية و حتى الخاصة.
لانهم يمكن دراوش و نسبة كبيرة أمية.
مثلا من اراد الاستثمار في المدينة و دخل الى ادارة المالية ويرى الخدمات و التعامل هناك فكن متأكد انه سيهرب من المدينة في نفس البوم.
في ادارات اخرى بطلبون منك ان تأتي ساعة او ساعة ونصف قبل انطلاق العمل لتحصل على الرقم في ضرب لقوانبن الادارة العمومية.
طريق طنجة تطوان يسمح للحافلات المكتظة بالمرور دون رخصة. لكن بالنسبة للسيارات يتم استفزازهم و هذا ااطريق يجب السماح بالمرور فيه لأنه العصب الاقتصادي نحو المدينة.
اي اغلاق للاقتصاد يجب ان يواكبه مساعدات للطبقات المهمشة وما اكثرها في تطوان.
اول ماقبل كل شيئ اللاحتجاجات كانت بعشرات اللاف وليس بالعشرات فقط ،حذار الشعب المغرب أصبح قنبلة قابلة للانفجار انتم تعرفون جيدا منطقة فندق وعدد سكانها ومن أين يعيشون، الان معبر سبتة أصبح مغلق في وجه الجميع والدولة لاتفكر في البديل والله الى اغلب الناس باعت اثاث منازلهم، اللهم أنصر الشعب المغرب على كل ظالم (الفندق منطقة حساسة اكتر من الكركرات)
يتهافتون على التهريب ،لأن ربحه سريع وفوري ولا يهمهم الإقتصاد الوطني ، وحتى ولو أنجزت الدولة آلاف المصانع والمعامل فلن يعملوا فيها،لأنهم اعتادوا على الربح الفوري ،فهم لن يقدروا على عمل المصانع الذي أجرته متواضعة .وهناك من اشتاق إلى بهدلة النساء بحملهم الأثقال أمام العالم ليضحك علينا العدو والصديق
والله شيء محزن، اذا كانت الحل في اغلاق المعبر الحدودي مع سبتة المحتلة فلابد من تمكين الاسر التي تعيش من التهريب المعيشي من بديل اخر عبر توفير فرص شغل بديلة،، انا زرت الفنيدق وناسها محترمين ولن يخرجوا للاحتجاج الا لانهم سئموا الوعود الكادبة… الله يفرجها ويفاجيها على الجميع ان شاء الله
رايت الظاهرات بالأمس لكني تعجبت اشد العجب لكون المحتجين يحملون هواتف آخر صيحات الايفون 11 ويرتدون ملابس من ماركات عالمية والنساء كذلك بملابس انيقة وغالية الثمن ، لكم فقط ان تشاهدو الفيديو لتكتشفوا صدق كلامي ..السؤال هل هؤلاء خقا في ازمة ؟
افيقوا من نومكم ايها المسؤولين فان ما تعانيه ساكنة الفنيدق ما هو إلا متال صغير لما تعانيه اغلب المناطق في المغرب وما هو الا رأس الجبل الجليدي فهل من اذن صاغية
نعم هناك ازمة، لكن ليسوا الوحيدين الذين يعانون منها،بل العالم كله، ها نحن في نعيش في فرنسا ومع هذه الازمة الخانخنة وصلنا الى شفة الانتحار وليس فقط الانفجار.
ثم ان هولاء تتلاعب بهم مخابرات إسبانيا وتحولوا الى مجرد ادوات ضغط وابتزاز في يدها تحركهم لخلق المشاكل للمغرب وخاصة في هذا الظرف الذي تمر منه قصيتنا الوطنية، وايضا من اجل فتح معابر الذل والعار لانقاذ المدينتين المحتلتين من الافلاس واعادة نسائنا الى الخدمة اللواتي كنا نشاههن يحملن عسرات الكيلوغرامات من البضائع ويتعرضن اثنائها للاهانة والصرب من قبل حرس الحدود المحتلين الإسبان. من اجل نقل السلع التي يتاجر فيها هؤلاء الخارجبن عن القانون
فلوا كانةا يتاحرون ببضائع غير مهربة، ولو كانوا يؤدون عنها رسوم ضريبة الاستيراد كما يفعل كل تجار المغرب لما تضامنا معهم، لكن ما كان يفعله هؤلاء ليس تجارة وانما تهريب غير قانوني وكانوا يعيشون على ذااك الامتياز حيت كانت الدولة تتغاضى على افعالهم الغير قانونية…
والان يجب ان يكفوا عن ممارسة التهريب وعليهم ان يجدوا بدائل لاتفسهم وايست الدولة حي من سيمحهم البدائل
ذي اخرج هؤلاء ه
قولناها مليون مرة من قبل المغرب مع الأسف شديد أصبح يعطي كل إمكانياته وتركيزه لقضية الصحراء المغربية صحيح هيا قضية حساسة ورقم واحد ولكن إهمال القضايا داخليا للمواطنين البطالة إرتفاع صاروخي الفواتير الكهرباء والماء غلاء المعيشة سيولد لنا مع مرور الوقت مليون بوليزاريو داخل البلاد