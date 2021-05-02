مجازون في سنتين يبتغون حلول وزارة الصحة

استفسرت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية وزارة الصحة بشأن مآل ملف الممرضين وتقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، ودعت إلى إيجاد حل نهائي لهذا الملف؛ ومن ثمّ، وضع حد نهائي لمعاناة هذه الفئة.

وقالت الجمعية سالفة الذكر ضمن رسالة إلى وزير الصحة: “لا ينكر أحد العناية التي أوليتموها لملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، وحرصكم على تسويته وفق مخرجات اجتماع 12 نونبر 2020، الرامية إلى إقرار ترقية استثنائية لفائدتهم بأثر رجعي مالي وإداري منذ 26 أكتوبر 2017”.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت المرسوم رقم 17.2.535 الذي يشمل جميع فئات الممرضين، غير أن الممرضين المجازين ذوي تكوين سنتين عارضوه، لأنه “أقصاهم”، كما يقولون، ما حدا بالوزارة إلى تعديله، بناء على ما جرى الاتفاق عليه بينها وبين النقابات في الحوار الاجتماعي القطاعي الأخير سنة 2020.

وأضافت الرسالة قائلة: “لمسنا من خلال تصريحاتكم وأجوبتكم على تساؤلات المتضررات والمتضررين أثناء زيارتكم لمختلف الأقاليم والجهات بالمملكة، أنكم ستقدمون كل ما بوسعكم لإنهاء هذا الوضع الذي أثر سلبا على نفوس تلك الفئة، التي أغلبها أطر مقبلة على التقاعد”.

وكذلك من خلال “متابعتكم الإيجابية لهذا الملف، التي جسدتها تعليماتكم وتوجيهاتكم السديدة إلى مصالحكم المختصة، تحديدا منها مديرية الموارد البشرية ومديرية التنظيم والمنازعات، قبل أن يتم تحويله إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في انتظار التسوية النهائية”.

“لا نخفيكم أن الانتظار طال أمده واستفاقت مجددا مشاعر القلق والتوجس لدى هؤلاء، لا سيما والانتظار تزامن مع إقبال بلادنا في الشهور القليلة القادمة على الاستحقاقات الجماعية والتشريعية، ما قد يزيد من أمدها”، تورد الرسالة، التي طالبت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالإسراع بطيّ الملف.