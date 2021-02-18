"الشؤون الجنائية" تناقش تحقيق السلامة الطرقية

أصدرت مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل العدد الرابع من مجلة الشؤون الجنائية؛ وذلك في إطار تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يصادف اليوم الـ18 فبراير من كل سنة.

وخصصت المديرية سالفة الذكر هذا العدد من مجلتها لمناقشة دور السياسة الجنائية في تحقيق السلامة الطرقية، من خلال ما تملكه السياسة الجنائية من أدوات قانونية وآليات تنظيمية.

ويحتوي العدد الجديد من مجلة الشؤون الجنائية على دراسات وأبحاث علمية رصينة مرتبطة بموضوع السلامة الطرقية في علاقتها بالسياسة الجنائية. كما تضمن أيضا معطيات إحصائية مهمة حول قضايا وحوادث السير خلال العشرية الأخيرة، إلى جانب إبراز أهم توجهات العمل القضائي في مجال تطبيق أحكام مدونة السير على الطرق ونصوصها التنظيمية، خاصة ما يرتبط بالإشكالات القانونية المطروحة على مستوى الممارسة العملية، إضافة إلى إبراز أهم محطات تطور التشريع الطرقي بالمغرب منذ سنة 1914 إلى حدود اليوم.

وفي إطار تعميم المعلومة القانونية، تتضمن العدد الرابع من المجلة النص الكامل لمدونة السير على الطرق وقائمة نصوصها التنظيمية، وكذا أهم الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة في هذا الإطار، وإبراز أهم إصدارات وأنشطة مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل ذات الصلة بمجال السلامة الطرقية.

وأشار القائمون على إصدار العدد الرابع من مجلة الشؤون الجنائية إلى أن “هذه المبادرة حميدة المسعى تعد محطة لإبراز اهتمام وزارة العدل بموضوع السلامة الطرقية، وإبراز أهمية السياسة الجنائية في المساهمة، إلى جانب باقي السياسات العمومية للدولة، في مجال السلامة الطرقية”.