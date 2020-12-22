مجلة القوات المسلحة تتطرق إلى عملية الكركرات

صدر حديثا عدد جديد من مجلة القوات المسلحة الملكية، خصص حيزا كبيرا لخطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال45 للمسيرة الخضراء، مع تسليط الضوء على هذه الملحمة التاريخية، وكذا محادثات الملك مع الأمين العام للأمم المتحدة، وكذا مع العديد من رؤساء الدول العربية، وعملية استعادة النظام في المنطقة العازلة بالكركرات.

ويقترح هذا العدد أيضا ملفا عن التعاون العسكري جنوب – جنوب مع التركيز على مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والعمل الإنساني.

وفي افتتاحية عددها رقم 400 توقفت المجلة عند 3 احداث، وهي الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء، واستعادة النظام بمنطقة الكركرات العازلة، والذكرى الـ65 لعيد الاستقلال.

وأشارت افتتاحية هذا العدد إلى أن الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أعطى في 13 نونبر 2020 أوامره السامية للقوات المسلحة الملكية لإقامة حزام أمني لتأمين حركة عبور البضائع والأشخاص عبر النقطتين الحدوديتين بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مضيفة ان هذه العملية التي وضعت حدا للتحركات غير المقبولة لـ”البوليساريو” جرت بشكل سلمي، بدون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين.

وفي ركن الأنشطة الملكية تطرق هذا العدد إلى جلسة العمل التي خصصت لتنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة، والحفل الديني بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، وافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، فضلا عن جلسة العمل المخصصة لاستراتيجية التلقيح ضد كوفيد 19.

كما تم تخصيص جزء من هذا المحور لمحادثات الملك مع عدد من رؤساء الدول العربية.

وخصص ركن “الحدث” لخطاب الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال45 للمسيرة الخضراء، مع تسليط الضوء على هذه الملحمة التاريخية.

وفي ركن “الحياة في الجيش” اهتمت المجلة بمحادثات المفتش العام للقوات المسلحة الملكية مع عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، وكذا باستقبال الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، بتعليمات من الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب للقوات المسلحة الملكية، خلال شهري أكتوبر ونونبر 2020 لعدد من الوفود تقودها شخصيات مدنية وعسكرية.

واهتمت المجلة بقضية الوحدة الترابية للمملكة بعد إقامة حزام أمني لتأمين حركة البضائع والأشخاص عبر النقطتين الحدوديتين بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية..

كما تطرق العدد لمحادثات الملك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم 16 نونبر 2020، خلال اتصال هاتفي، وذلك بعد ثلاثة أيام عن عملية القوات المسلحة الملكية بالكركرات، مضيفا أن هذا الاتصال تمحور حول آخر تطورات القضية الوطنية، خاصة الوضع في منطقة الكركارات بالصحراء المغربية.

كما سلط العدد الضوء على اجتماع التخطيط السنوي للتعاون المغربي الأمريكي، والاجتماع ال14 للجنة العسكرية المختلطة المغربية البلجيكية المنعقدة بالرباط، والتعاون العسكري المغربي السنغالي، وتبادل التجارب في المجال الصحي بين المغرب وموريتانيا.

كما تم تخصيص زاوية للتعاون العسكري بين بلدان الجنوب، والدور الرائد للمغرب في هذا المجال وفق الرؤية الملكية الداعية إلى تعاون جنوب – جنوب.