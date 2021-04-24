مجلة تقارب "التجديد البلاغي" بين المغرب وتونس

صدر في بداية الأسبوع الجاري العدد 15 من مجلة البلاغة وتحليل الخطاب. ويعتبر هذا العدد، كما جاء في تقديمه، “امتدادا للقراءات التي قدمها مجموعة من الباحثين لبعض أعمال جماعة البلاغة وتحليل الخطاب في العدد الرابع عشر من مجلة البلاغة وتحليل الخطاب”.

وحاول العدد الخامس عشر أن يستكمل الحلقات المتبقية من أعمال الندوة الدولية حول البلاغة الجديدة بين التجربتين التونسية والمغربية، التي سجلت وقائعها الجسور الممتدة (التقاطعات) في الحراك الثقافي الذي تشهده الساحتان التونسية والمغربية على مستوى تجديد الدرس البلاغي العربي، إذ تتسع الحلقة التي تشكلت حول مشاريع تجديد البلاغة عند كل من الأساتذة محمد العمري ومحمد الولي ومحمد مفتاح ومحمد مشبال وعماد عبد اللطيف…

وفي إطار قراءة بعض منجز التجربتين التونسية والمغربية في مجال تجديد الدرس البلاغي، جاءت الدراسات التي تضمنها العدد الخامس عشر من مجلة البلاغة وتحليل الخطاب على شاكلة “دراسة لِحَسن المودن تحت عنوان: «من بلاغة الحجاج إلى تحليل الخطاب»”، و”مقال عزيز قميشو تحت عنوان «الخطابة الجديدة: نقدٌ لإقصاءِ الحجاج»”، و”مقال عبد العزيز لحويدق تحت عنوان «التحليل البلاغي للخطاب محمد الولي أنموذجا»”، و”مقال للباحث التونسي محمد الكحلاوي تحت عنوان «تجديد الدّرس البلاغي في مشروع حمادي صمّود منوال معرفي نموذجي لتحليل الخطاب الدّيني»”.

كما تضمن العدد ذاته “دراسة لِأَحمد قادم تحت عنوان «بلاغة الحوار في كتاب المحاضرة والمناظرة لـ محمد العمري»”، و”مقال عبد الفتاح شهيد بعنوان «رهان الإقناع وسؤال النسقية عند حسن المودن»”، و”دراسة لعبد القادر حمدي تحت عنوان «البلاغة والاستدلال عند السكاكي»”، و”مقال لعبد الوهاب الأزدي تحت عنوان «البلاغة والتحديد الأجناسي»”، و”مقال سميرة مصلوحي تحت عنوان «الخطاب الأصولي في محكمة البلاغة، قراءة في كتاب عوائق الحوار لمحمد العمري»”.

يشار إلى أن مجلة البلاغة وتحليل الخطاب تصدر من بني ملال منذ 2012، ويديرها الباحث الدكتور إدريس جبري، أستاذ البلاغة وتحليل الخطاب بكلية الآداب جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.