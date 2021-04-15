مجلة "دراسات تأريخية" تقارب ملف جائحة كوورنا

صدر، مؤخرا، العدد الجديد من مجلة “دراسات تأريخية” نصف السنوية المحكمة، التي تصدر عن قسم الدراسات التاريخية ببيت الحكمة ببغداد.

وقد ضمت المجلة مقالات للمؤرخ المغربي الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش سبق له نشرها على جريدة هسبريس، إضافة إلى مقالات أكاديمية نقدية تعقيببية من طرف جامعيين ومفكرين عرب من العراق وقطر وألمانيا والولايات المتحدة؛ وذلك ضمن ملف العدد الذي كان عنوانه مستوحى من أحد مقالات القادري بوتشيش: “هل يقرب وباء كورونا نهاية العولمة وبداية تحقيب تاريخي جديد؟”.

يذكر أن المقالات المعنية بالتعقيب والتحليل كانت هي: “دور المؤرخ في الفهم الأولي لأزمة جائحة كورونا.. تغيرات وتقلبات”، و”هل يقرّب وباء كورونا نهاية العولمة وبداية تحقيب جديد للتاريخ؟”، وأخيرا “هكذا أسقطت “جائحة كورونا” نظريات العولمة ومسارات الإنسانية”.