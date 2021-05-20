مجلة "ريمالد" تعالج التنظيم في وزارة الداخلية

صدرت مؤخرا الطبعة الأولى من العدد 311 من سلسلة “نصوص ووثائق” التي تنشرها المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية “ريمالد” والتي خصصتها لموضوع “وزارة الداخلية: الاختصاصات؛ التنظيم المركزي والترابي”، وذلك بشراكة مع LexisNexis.

يقول محمد بنيحيى، مدير المجلة، في تقديم العدد “إذا كانت اختصاصات وتنظيم هذه الوزارة تخضع حاليا لمقتضيات المرسوم رقم 2.19.1086 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1441 (30 يناير 2020)، فإن هذا النص التنظيمي، على أهميته، لا يمكن الاكتفاء به مطلقا من أجل التعريف بالاختصاصات العديدة والمتشعبة لوزارة الداخلية التي، في الحقيقة، يصعب تحديدها وحصرها بالنظر لمجالات تدخلاتها في معظم أوجه النشاط الوطني السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مما اعتبرها البعض “أم الوزارات” أو “حكومة داخل حكومة”، خاصة في فترة من الزمن كانت هذه الوزارة مشرفة مباشرة حتى على قطاع الإعلام“.

إلى ذلك، يضم هذا العدد 199 نصا قانونيا يؤطر عمل وزارة الداخلية موزعة على 880 صفحة، من ضمنها 23 ظهيرا شريفا و15 نصا تشريعيا و7 مراسيم ملكية و145 مرسوما وزاريا و6 قرارت لوزير الداخلية وقرار لرئيس الحكومة وقرار للمدير العام للديوان الملكي ومنشور لرئيس الحكومة.

يذكر أن المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية “REMALD“يشرف عليها أحمد بوعشيق ومحمد بنيحيي، الأستاذان الجامعيان بجامعة محمد الخامس بالرباط، ويشارك في هيئة التأطير العلمي أكاديميون وشخصيات فكرية وعلمية مرموقة.