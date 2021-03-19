مجلة فرنسية تستغرب عدم تحرك السلطات الألمانية لاعتقال "الإرهابي حاجب"

لم تبد السلطات الألمانية أي موقف رسمي بشأن خرجات المعتقل الإرهابي السابق المقيم على أراضيها محمد حاجب، التي دعا فيها بشكل واضح إلى القيام بهجمات إرهابية في المغرب، وهي تصريحات وصفتها مجلة “جون أفريك” الفرنسية بـ”الخطيرة” و”الصادمة”، معبرة عن اندهاشها لعدم تحرك سلطات برلين للبحث في فحوى هذه الرسائل الإرهابية.
وأثار شريط بث على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلته تطبيقات التراسل الفوري، يظهر فيه المعتقل السابق في قضايا الإرهاب والتطرف محمد حاجب وهو يشيد بـ”الانتحار الإرهابي” ويشرعن “الموت مع قوات حفظ النظام خلال التجمهرات العرضية ضد الدولة”، (أثار) موجة من ردود الفعل.
وعلى الرغم من الطبيعة المقلقة لهذه الدعوات إلى القتل، ما يزال محمد حاجب يقضي أياما هادئة في ألمانيا.
ومن جانب السلطات الألمانية، لم يتم تسجيل أي رد فعل حتى الآن.
ودعا محمد حاجب، المعتقل السابق في قضايا الارهاب، علانية، “الراغبين في الانتحار بتنفيذ هجمات في المغرب”. وفي ألمانيا حيث يعيش، لم تتخذ السلطات أي رد فعل حتى الآن.
وقالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إن “حاجب، المعتقل السابق بتهمة الإرهاب، دعا في مقطع فيديو بث على قناته على موقع يوتيوب في أوائل مارس، الذين يرغبون في إنهاء حياتهم إلى القيام بذلك (بشرف)؛ إذ بدلا من أن تقتل نفسك، نفذْ هجمات انتحارية”.
وخصّصت “جون أفريك” مقالا جديدا حول قضية الإرهابي محمد حاجب، الذي يسب المؤسسات الدستورية المغربية من بلاد “الجرمان”، لكنها ركزت على الرسائل العنيفة التي تتضمنها الفيديوهات التي يبثها على قناته، من بينها قوله: “إذا تغلبت على الخوف من الموت إلى درجة الرغبة في إنهاء حياتك، فافعل ذلك كرجال ونساء جديرين بهذا الاسم، وخذ معك هذه الكلاب التي تحيط بك، بدلا من أن تخسر حياتك بلا داع وتظهر أمام الله منتحرا، اخدم قضيتك بشرف ومت وأنت شهيد”.
وأثارت هذه الدعوات إلى العنف وتنفيذ هجمات إرهابية على أرض المغرب موجة من ردود الفعل القوية، بما في ذلك من جانب التيار السلفي المغربي.
فقد قال المعتقل السابق بوشتى الشارف مخاطبا حاجب: “أنت إرهابي جبان!”.
ووفقا للمعتقل الشارف الذي شارك حاجب الزنزانة، فهذا الأخير “الذي يقدم نفسه على أنه من أتباع جماعة التبليغ سيذهب إلى حد رسم وشم على جسده باستخدام الحناء والغسول لمحاكاة آثار التعذيب”. كما أشار إلى وجود صلات بين محكوم سابق بالإرهاب والقاعدة.
وأوردت “جون أفريك” أن “حاجب يعيش حياة عادية في ألمانيا على الرغم من طبيعة الخطاب الذي يصدره عبر قناته التي تضم عددا من الفيديوهات العنيفة”.
وتأتي هذه الخرجات في وقت تعرف فيه العلاقات بين المغرب وألمانيا نوعا من البرود، على خلفية تراكم التوترات الدبلوماسية بينهما. وتحدثت مذكرة لناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، عن “سوء تفاهم عميق” بين البلدين.
ومن بين بواعث الأزمة، قضية الصحراء وشبهات تدخل المؤسسات الألمانية الموجودة في المملكة في الشؤون الداخلية للبلاد، وقضية محمد حاجب الذي ترى السلطات المغربية أن ألمانيا غير متعاونة بشأنه.
لا دخل للمجلة الفرنسية في الشؤون الداخلية الالمانية، لو ان مجلة المانية هي من طالبت باعتقال حاجب لكان صوتها مسموعا.
اعتقد ان جون افريك او باريس ماتش او m6 يمكنها كتابة اي تعليق…هل تمتلك الحقيقة…هل لديها معلومات اكثر مصداقية من الاجهزة الاعلامية والحقوقية في اوروبا…
طالبي اللجوء دائما مستهدفون بطريقة واخرى…
لم نكن نعلم بحاجيب والان تداول اسمه اصبح الناس يتهافتون على قناته…نفس خطا مع قناة الغروب الجزائرية….
نحن نستغرب مادخل الألمان في الصحراء
و نستغرب سكوت فرنسا عن الإعتراف بمغربية الصحراء
و نستغرب سكوت فرنسا في مشكلة العرجة فكيك الذي تسببت فيه
نحن نصدر لأروبا الأمان و المأكل و الحضارة و فرنسا و أروبا تصدر للشعب المغربي القلاقل
إذن فهم تسطا
من شاهد الفيديو الاصلي يستنتج أنه لم يقصد الهجمات الارهابية والله أعلم
حاجب معارض سجن و عذب في المغرب قبل أن يعود إلى ألمانيا ويرفع دعوى ضد دولة ألمانيا التي سلمته للمخزن المغربي وضد حكام المغرب.في زمن الأنترنت لا داعي للكذب فكل شيء موجود على الأنترنت .
ليس كل من عارض المخزن إرهابي أوإنفصالي
مجلة جون أفريك jeune afrique مجلة باللغة الفرنسية وليست مجلة فرنسية.
السلام عليكم (الله الوطن الملك) لا نعبد الا الله و الارض من طنجة لكويرة و نموت من أجل مملكتنا هاذا الغبي الذي دعى أو يدعوا لقتل الأبرياء في المغرب بإسم الإسلام فالإسلام بريئ منك لأنك تخدم العنصريين الشياطين أعداء البشرية اللهم أجعل كيدك في نحرك يا غبي
هذا يدل على أن الديموقراطية التي يتبجح بها الغرب،هي مجرد كلام لتلميع الصورة وتكريس التفوق.كيف لإرهابي مريض يدعو إلى القتل أن لا يحرك ساكنا لسلطات دولة تنصب نفسها مداعة عن القوانين والأمن وما إلى ذلك من الشعارات التي تلاشت فقط كرد فعل على سوء العلاقة مؤخرا بين المغرب وألمانيا.أعتقد أن هكذا دعوات من إرهابي مريض نفسيا،يجب التعامل معها بالصرامة الكافية بغض النظر عن العلاقات بين البلدان.وموقف ألمانيا حول الموضوع يبدد مقولات الحق في العيش،السلام،الأمن……إلخ،الذي تتبجح به ألمانيا.وأخيرا وجب التذكير أن المغاربة لا يتلقون الأوامر من أحد،خصوصا إن صدرت عن الأشرار المدفوعين من جهات معلومة التي لها دخل حتى في سوء العلاقة بين الالمان ومغرب الأمن والأمان.خابت مساعيكم أيها الأشرار
اظن ان المانيا ليست دولة بليدة لو اتضح ما تدعيه السلطات المغربية لقرقبت عليه مند زمان اما بخصوص فيديو المنشور له فقد اثبت محمد حاجب بالادلة الدامغة التي لا غبار عليها ان المغرب قام بتقطيع مجموعة فيديوهات و تلصيقها كي يظهر مضمون تحريضي و فيما يخص هاد الصحفي يبدو انه لم يشاهد رد فعل حاجب و انطلت عليه خدعة الفيديو المفبرك .
على يقين بأن ماجرى مؤخرا مع الالمان والجزائر غيزيدو فيه أو اي حاجة فيها معادات للمغاربة وللمغرب غي يديروها. العود لي مخبينو ضدنا غادي يعورهم ان شاء الله
ستتحرك حين تكتوى بناره. آنذاك ستتذكر ان المغرب على حق، ولكن سيكون قد فات الاوان.
السؤال المطروح هو: كيف اصبحت المانيا مأوى للارهابيين؟
هذه مجلة شارلي إبدو وأخواتها إوا آ ش ضارها هي ؟ تشدو ألمانيا أو لا ما تشدوش فين المشكل ؟
والله ثم والله لفرنسا أكبر عدو للاسلام ,اشرس دولة أوربية محاربة للإسلام مع العلم أنها الأولى التي تقتات من بلاد المسلمين.
هل هو مخترع حتى نهتم به
ادا قبلته المانيا فلتعطيه حتى قصرا و تعينه قنصلا
اما التحريض فلم يعد ينفع فالمغاربة اصبحوا واعون فلو اراد المحرض الجنة فلينتحر هو اولا و ليس النباح في مواقع التواصل للحصول على الاموال
هدا مجرم كان على المغرب ان يحاكمه بالاعدام
الدول الاوروبية من اجل مصلحتها اوابتزاز الاخرين بصبح شيطان الامس ملاكا عندها وهذه قمة النفاق والكذب…