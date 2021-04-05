مجلة فرنسية تشيد بجهود المغرب ضد "كورونا"

قالت المجلة الفرنسية “لوبوان”، في عددها ليوم الأحد، إن المغرب بتنفيذه لـ 8 ملايين تلقيح مضاد لـ “كوفيد-19″، يكون قد “أمسك بزمام الأمور”، مضيفة أنه منذ بداية الوباء “برهن المغرب مرة أخرى على خبرته”.

وأوضحت الوسيلة الإعلامية ذاتها، ضمن ركنها الخاص بالشأن المغاربي، أنه من وجهة نظر صحية، بعد بلوغ الاستقلالية من حيث وسائل الحماية في 2020 عبر تصنيع الكمامات الواقية، ثم تصديرها، “تواصل المملكة تقدمها من خلال التلقيح بوتيرة مضطردة”.

وأورد المقال أن المغرب أعلن في 2 أبريل الجاري عن تلقي 3,8 ملايين مغربي لحقنتين من اللقاح، و4,3 ملايين لحقنة واحدة، “مقابل 53 ألفا في تونس و75 ألفا في الجزائر، ما يمثل فرقا شاسعا”، مشيرا إلى أن المقارنة بين المغرب والجزائر “تعتبر أكثر إيلاما لذوي الغرور السياسي، لا سيما وأن الأمر ليس مسألة أموال، علما أن القدرة الشرائية للجزائر ليست موضع مساءلة من أحد”.

كما سجلت المجلة الفرنسية أن “حرب اللقاحات” تكسب بقوة النفوذ؛ “فالجزائر تعاني من افتقارها للسياسة الخارجية بسبب الأزمة الداخلية”، مبرزة أنه في مواجهة الدبلوماسية الدولية للقاحات، “يسير كل بلد على الإيقاع الذي يلائمه. وبمنحه لـ 8 ملايين لقاح، يكون المغرب قد أمسك بزمام الأمور”.

وحسب كاتب المقال، فإن المغرب إلى اليوم “يمكن أن يؤكد لمواطنيه وللرأي العام الدولي أن القول تلاه الفعل، بينما ما زال جيرانه يواجهون الصعوبات”.