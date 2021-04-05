مجلة فرنسية تشيد بجهود المغرب ضد "كورونا"

قالت المجلة الفرنسية “لوبوان”، في عددها ليوم الأحد، إن المغرب بتنفيذه لـ 8 ملايين تلقيح مضاد لـ “كوفيد-19″، يكون قد “أمسك بزمام الأمور”، مضيفة أنه منذ بداية الوباء “برهن المغرب مرة أخرى على خبرته”.
وأوضحت الوسيلة الإعلامية ذاتها، ضمن ركنها الخاص بالشأن المغاربي، أنه من وجهة نظر صحية، بعد بلوغ الاستقلالية من حيث وسائل الحماية في 2020 عبر تصنيع الكمامات الواقية، ثم تصديرها، “تواصل المملكة تقدمها من خلال التلقيح بوتيرة مضطردة”.
وأورد المقال أن المغرب أعلن في 2 أبريل الجاري عن تلقي 3,8 ملايين مغربي لحقنتين من اللقاح، و4,3 ملايين لحقنة واحدة، “مقابل 53 ألفا في تونس و75 ألفا في الجزائر، ما يمثل فرقا شاسعا”، مشيرا إلى أن المقارنة بين المغرب والجزائر “تعتبر أكثر إيلاما لذوي الغرور السياسي، لا سيما وأن الأمر ليس مسألة أموال، علما أن القدرة الشرائية للجزائر ليست موضع مساءلة من أحد”.
كما سجلت المجلة الفرنسية أن “حرب اللقاحات” تكسب بقوة النفوذ؛ “فالجزائر تعاني من افتقارها للسياسة الخارجية بسبب الأزمة الداخلية”، مبرزة أنه في مواجهة الدبلوماسية الدولية للقاحات، “يسير كل بلد على الإيقاع الذي يلائمه. وبمنحه لـ 8 ملايين لقاح، يكون المغرب قد أمسك بزمام الأمور”.
وحسب كاتب المقال، فإن المغرب إلى اليوم “يمكن أن يؤكد لمواطنيه وللرأي العام الدولي أن القول تلاه الفعل، بينما ما زال جيرانه يواجهون الصعوبات”.
كما قال الحسن الثاني رحمه الله
الهم كثر حيادنا
الحمد لله على نعمه. المغرب يسير بثبات وفق مخططات و إستراتيجيات تهم كل القطاعات الإنتاجية والخدمية و في صمت و بدون ضجيج. حرب اللقاحات أثبتت مكانة المغرب على الصعيد العالمي و فضحت ضعف الجزائر التي أصبحت أضحوكة للعالمين. على المغاربة أن يثقوا في وطنهم و أن يحاربوا العدميين و السلبيين و الفاشلين الذين لا يرون إلا السلبيات.
حينتي غادي إسد المغرب المساجد كي لا تقام التراويح. والله أعلم. نتمنى خير لمغربنا الحبيب.
ما قالته المجلة الفرنسية صحيح باستثناء فكرة القدرة الشراءية للجزاءر..
الحقيقة ان الجزاءر لم يتبق لها اي قدرة شراءية اضافة لقدرتها التفاوضية التي تقارب الصفر بسبب العصابة الفاشلة التي تحكم.. فالجزاءر اصبح احتياطها من العملة الصعبة اقل من 20 مليار دولار.. اي قرابة نصف ما يتوفر للمغرب.. مع العلم ان بلادنا لا تتوفر لا على نفط و لا على غاز.. وهذا يعني ان العصابة ليس لها ما تشتري به الاساسيات فما بالك باللقاح الذي يعتبره الكابرانات من الكماليات اليوم مع هذا الشعب الذي يخرج كل جمعة لاسقاطهم.. وهذا ايضا يفسر التواجد المتواضع للحوم و الزيوت والحليب و المواد الاخرى.. مادامت الجزاءر تستورد كل شيء تقريبا..
المشكلة ان الجنرالات قد افرغوا الصناديق.. و درهم مغربي واحد اصبح تقريبا ب 30 دينار جزاءري.. و هذا يعني ان الجزاءر تتجه لسيناريو فينيزويلا حيث سيصبح شراء كيس حليب بقفة من الاوراق التي لم تعد تساوي حتى كلفة طبعها.. لكن لا مشكلة.. فهناك مرتزقة البوليساريو الذين سيردون ال 450 مليار دولار التي صرفها عليهم السفهاء.. و ستحل كل المشاكل..
ندعو الرئيس الفرنسي الى مراعات الشعب المغربي تحت السيادة الفرنسية و توجيه الكراكيز المتحكمة لهذا التوجيه و شكرا
أين هي الجهود ….؟؟؟؟ و الناس تموت جوعاً بسبب فقدان العمل ..!! حلل و ناقش
في الحقيقة حسب ما يقرأ في الجرائد ويشاهد على القنوات الفرنسية ان بريطانيا وامريكا يسيران بخطوات ثابتة ضد القضاء على كورونا بينما إسرائيل من الدول أﻻوائل التي لفحت اكثر من نصف الشعب بل بدأت الحياة العادية تعود إلى الشوارع…اما ما يقال عن المغرب مجرد تشجيع فقط ﻻنه مازال بعدا عن اﻻهداف المسطرة ..كما ان التحاليل والاختبارات الطبية هزيلة للمعرفة مدى السيطرة على الوضع ، اذا أضفنا للأفضل ما يشاهد في شوارعنا من عدم احترام التدابير اللازمة من كمامات وتباعد…سنستنتج ان ما قيل ويقال مجرد كلام لﻻستهﻻك الداخلي…
الحمد لله ظهر الحق و زهق الباطل ،اللهم كثر حسادنا…..