مجلدان يضمان ترجمة قاموس "البحر المتوسط"

في مجلَّدَين، صدر حديثا قاموس “البحر الأبيض المتوسط”، الذي أشرف على ترجمته إلى اللغة العربية عالم الاجتماع والأنثروبولوجي محمد الصغير جنجار.

وصدرت هذه الترجمة المعنونة بـ”قاموس البحر الأبيض المتوسط الإنسان، المجال، الثقافة، التاريخ”، في إطار سلسلة “ترجمات”، عن مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء.

ويقدم هذا القاموس للقارئ باللغة العربية “حصيلة الأبحاث العلمية في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تناولت الفضاء المتوسطي، في أبعاده الجغرافية والتاريخية والثقافية والحضارية”.

وقالت مؤسسة آل سعود بالبيضاء إنها تقترح على القارئ العربي هذا “الجهد التُّرجُمي والفكري الذي استغرق عدة سنوات”، في شكل “رحلة ثقافية، وكأنها عَوْدٌ واستئناف لحلم طه حسين، وسَير في اتجاه أفُقِه المتوسّطي”.

ويضم القاموس، وفق ورقته التقديمية، مائتي وخمس مقالات، أنجزها مائة وواحد وسبعون دارساً متخصصا، تنتظم حول أربعة محاور رئيسية هي: “المعارف المتراكمة منذ قرنين حول البحر الأبيض المتوسط، والمجالات الترابية التي تشكل الكيان المتوسطي، والتاريخ الاجتماعي والسياسي، والشخصيات التي أسهمت بشكل أو بآخر في تطوير المنظور المتوسطي أنثروبولوجيا أو جغرافيا أو تاريخيا”.