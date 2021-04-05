"مجلس الأمة" يراوغ مطالب الحراك الجزائري

اعتبر صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة الجزائري، أن بلاده “تجاوزت المرحلة الانتقالية مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 دجنبر 2019”.

وقال قوجيل، في تصريح اليوم الاثنين ردا على معارضين رفعوا شعارات تطالب بإسقاط النظام، إن “مطالب الحراك الحقيقي تمت الاستجابة لها، إذ جرت انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس عبد المجيد تبون واعترف فيها منافسوه بالنتيجة”، بتعبيره.

وأضاف المسؤول الجزائري: “سنرجع مرة أخرى إلى الشعب في التشريعيات المقررة يوم 12 يونيو المقبل، الشعب يختار بكل نزاهة وشفافية, وهناك ضرورة للتفريق بين الدولة والحكم”.

كما لم يتردد قوجيل في القول، ردا على مطالب الحراك الشعبي الجزائري، “دخلنا في مرحلة البناء الحقيقي للدولة من خلال التفريق بين الحكم، الذي يتغير حسب رغبات الشعب، والدولة”.

جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وقع، فبراير الماضي، مرسوما رئاسيا يقضي بحل المجلس الشعبي الوطني الذي يعد الغرفة السفلى للبرلمان.