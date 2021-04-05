"مجلس الأمة" يراوغ مطالب الحراك الجزائري

اعتبر صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة الجزائري، أن بلاده “تجاوزت المرحلة الانتقالية مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 دجنبر 2019”.
وقال قوجيل، في تصريح اليوم الاثنين ردا على معارضين رفعوا شعارات تطالب بإسقاط النظام، إن “مطالب الحراك الحقيقي تمت الاستجابة لها، إذ جرت انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس عبد المجيد تبون واعترف فيها منافسوه بالنتيجة”، بتعبيره.
وأضاف المسؤول الجزائري: “سنرجع مرة أخرى إلى الشعب في التشريعيات المقررة يوم 12 يونيو المقبل، الشعب يختار بكل نزاهة وشفافية, وهناك ضرورة للتفريق بين الدولة والحكم”.
كما لم يتردد قوجيل في القول، ردا على مطالب الحراك الشعبي الجزائري، “دخلنا في مرحلة البناء الحقيقي للدولة من خلال التفريق بين الحكم، الذي يتغير حسب رغبات الشعب، والدولة”.
جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وقع، فبراير الماضي، مرسوما رئاسيا يقضي بحل المجلس الشعبي الوطني الذي يعد الغرفة السفلى للبرلمان.
هؤلاء العجزة فضحت أوراقهم لأن هدا عصر الشباب الدي يتقن النعامل مع التكنولوجيات الحديثة و زمن العجزة أصبح متجاوز
ماذا تنتظرون من رئيس مجلس أمة غير منتخب و عمره 90 سنة؟
ومجلس النواب المغربي يراوغ ضد الشعب .ويهتم بالحلوى وبالمقاعد وتقاعد النواب السمين
انهم يمارسون شعار ” عين ميكة عن مشاكلهم واصوات الحراك ” ويطاولون اعناقهم القدرة في ممارسة النميمة وحسد الجار ولي نعمتهم.
واااو على دولة .واش كاين غير هادو. أين الشباب الجزائري المثقف الطموح الحر. يجب على الحراك أن يمر لمرحلة متقدمة. الوقت يمر و الجزائر تضيع مع هؤلاء الديناصورات. واااااااااااااا الجزائريين فيقو.
الكلمة والإختيار من حق الشعب الجزائري وليس من المنافقين (العسكر العجوز)
السيد عمره 92 سنة ، رايت له فيديو عجز عن تلاوة بعض الاسطر ، الفيديو باليوتيوب، كتب له اربع كلمات بكل ورقة و مع ذلك لم يوفق
هذا المسمى ب “قوجيل” أشرف على التسعين من عمره وذاكرته في خبر كان وقد وضعه العسكر حتى يمرروا عليه القوانين الانتخابية ويضمنوا مرور المرحلة الانتقالية بسلام
قال ليكوم شعب الحراك إرحلوا….كلكوم عصابة…
أما المخزن المغربي فقد إستجاب لمطالب حراك الريف وجرادة وطاطا والفنيدق وحاحا وملاحة وتفاحة والصالحة
مند 45 سنة و الجزاءر تعمل على ملف تقسيم المغرب و نهب ثروات البلاد لصالح الكابرانات و المرتزقة على حساب الشعب المغلوب على أمره.
منذ اﻻستقﻻل والعسكر الحاكم للجزائر يردد دخلنا في مرحلة البناء الحقيقي ، واﻻنتخابات النزيهة وثم تلبية مطالب الشعب …، لكن في الحقيقة هناك صراعات بين الشعب والجيش من حهة ومن جهة اخرى بين مافيا الجنرالات فيما ببنهم … الثورة ثم اغتصابها والثروة ثم تهريبها …اكثر الشعوب العربية واﻻفريقية تهاجر ﻻجل لقمة عيش هو الشعب الجزائري رغم الثروات الطبيعية التي يملكها الجزائر …واﻻدهى وأﻻمر ان السياسة التهجير والقمع واﻻضطهاد مازلت مستمرة الى يومنا هذا…
مطالب الشعب الجزائري واضحة و هو الاستقلال من حكم العسكر بشكل جدري و نهائي و دولة مدنية مستقلة عن عصابة الجنرالات
“دولة مدنية ماشي عسكرية”
و هذا لم يتحقق بعد و الاتخابات كانت مزيفة
على الجزائر الاستجابة لمطالب الشعب الجزائري الشقيق الذي يريد التحرر و الانعتاق من عصابة الجينرالات, بدل الاهتمام بعصابة البوليساريو الارهابية
اكثر من 200 الف من الجزائريين قتلوهم الجزائريين !! بالله عليكم هل الدي يقتل اخوه يحب الخير للجار ؟؟؟ حراك او عسكر حلوف كرموس
الدي لم افهمه أن العالم كله تغير إلا شعب واحد لازال منتهييوا الصلاحية لم يتقاعدوا ويمتحوا الامور للشباب هل صاحب 90سنة قادر ان يتحكم حتى في البول هدا شيء فضيع
السلام عليكم
أهل مكة أدرى بي شعبها
92 عام ولكن لا نسجد له
أو نقبل على يده أو نقدسه
S’il existe un État en Algérie, il faut que cet État donne des nouvelles sur les plus de 20 000 innocents Algériens et Algériennes qui ont été enlevés devant les yeux de leurs proches