"مجلس الأمة" يراوغ مطالب الحراك الجزائري

"مجلس الأمة" يراوغ مطالب الحراك الجزائري
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 5 أبريل 2021 - 13:37

اعتبر صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة الجزائري، أن بلاده “تجاوزت المرحلة الانتقالية مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 دجنبر 2019”.

وقال قوجيل، في تصريح اليوم الاثنين ردا على معارضين رفعوا شعارات تطالب بإسقاط النظام، إن “مطالب الحراك الحقيقي تمت الاستجابة لها، إذ جرت انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس عبد المجيد تبون واعترف فيها منافسوه بالنتيجة”، بتعبيره.

وأضاف المسؤول الجزائري: “سنرجع مرة أخرى إلى الشعب في التشريعيات المقررة يوم 12 يونيو المقبل، الشعب يختار بكل نزاهة وشفافية, وهناك ضرورة للتفريق بين الدولة والحكم”.

كما لم يتردد قوجيل في القول، ردا على مطالب الحراك الشعبي الجزائري، “دخلنا في مرحلة البناء الحقيقي للدولة من خلال التفريق بين الحكم، الذي يتغير حسب رغبات الشعب، والدولة”.

جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وقع، فبراير الماضي، مرسوما رئاسيا يقضي بحل المجلس الشعبي الوطني الذي يعد الغرفة السفلى للبرلمان.

إسقاط النظام الحراك الشعبي مجلس الأمة الجزائري نظام العسكر

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‫تعليقات الزوار

17
  • مواطن 5
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 13:43

    هؤلاء العجزة فضحت أوراقهم لأن هدا عصر الشباب الدي يتقن النعامل مع التكنولوجيات الحديثة و زمن العجزة أصبح متجاوز

    22
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  • العربي
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 13:45

    ماذا تنتظرون من رئيس مجلس أمة غير منتخب و عمره 90 سنة؟

    24
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  • مراقب مروكي
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 13:46

    ومجلس النواب المغربي يراوغ ضد الشعب .ويهتم بالحلوى وبالمقاعد وتقاعد النواب السمين

    -33
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  • Azizo
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 13:47

    انهم يمارسون شعار ” عين ميكة عن مشاكلهم واصوات الحراك ” ويطاولون اعناقهم القدرة في ممارسة النميمة وحسد الجار ولي نعمتهم.

    19
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  • دوماج
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 13:48

    واااو على دولة .واش كاين غير هادو. أين الشباب الجزائري المثقف الطموح الحر. يجب على الحراك أن يمر لمرحلة متقدمة. الوقت يمر و الجزائر تضيع مع هؤلاء الديناصورات. واااااااااااااا الجزائريين فيقو.

    21
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  • [email protected]
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 13:49

    الكلمة والإختيار من حق الشعب الجزائري وليس من المنافقين (العسكر العجوز)

    15
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  • حسنو
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 13:50

    السيد عمره 92 سنة ، رايت له فيديو عجز عن تلاوة بعض الاسطر ، الفيديو باليوتيوب، كتب له اربع كلمات بكل ورقة و مع ذلك لم يوفق

    18
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  • محمدين
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 13:55

    هذا المسمى ب “قوجيل” أشرف على التسعين من عمره وذاكرته في خبر كان وقد وضعه العسكر حتى يمرروا عليه القوانين الانتخابية ويضمنوا مرور المرحلة الانتقالية بسلام

    8
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  • حاميدو
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 13:56

    قال ليكوم شعب الحراك إرحلوا….كلكوم عصابة…

    6
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  • مخ زن
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 13:58

    أما المخزن المغربي فقد إستجاب لمطالب حراك الريف وجرادة وطاطا والفنيدق وحاحا وملاحة وتفاحة والصالحة

    -8
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  • عبداللطيف
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 14:00

    مند 45 سنة و الجزاءر تعمل على ملف تقسيم المغرب و نهب ثروات البلاد لصالح الكابرانات و المرتزقة على حساب الشعب المغلوب على أمره.

    7
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  • غنى سويسرا وفقر صومال !
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 14:01

    منذ اﻻستقﻻل والعسكر الحاكم للجزائر يردد دخلنا في مرحلة البناء الحقيقي ، واﻻنتخابات النزيهة وثم تلبية مطالب الشعب …، لكن في الحقيقة هناك صراعات بين الشعب والجيش من حهة ومن جهة اخرى بين مافيا الجنرالات فيما ببنهم … الثورة ثم اغتصابها والثروة ثم تهريبها …اكثر الشعوب العربية واﻻفريقية تهاجر ﻻجل لقمة عيش هو الشعب الجزائري رغم الثروات الطبيعية التي يملكها الجزائر …واﻻدهى وأﻻمر ان السياسة التهجير والقمع واﻻضطهاد مازلت مستمرة الى يومنا هذا…

    4
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  • Lamya
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 14:02

    مطالب الشعب الجزائري واضحة و هو الاستقلال من حكم العسكر بشكل جدري و نهائي و دولة مدنية مستقلة عن عصابة الجنرالات
    “دولة مدنية ماشي عسكرية”
    و هذا لم يتحقق بعد و الاتخابات كانت مزيفة
    على الجزائر الاستجابة لمطالب الشعب الجزائري الشقيق الذي يريد التحرر و الانعتاق من عصابة الجينرالات, بدل الاهتمام بعصابة البوليساريو الارهابية

    4
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  • العريشي
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 14:03

    اكثر من 200 الف من الجزائريين قتلوهم الجزائريين !! بالله عليكم هل الدي يقتل اخوه يحب الخير للجار ؟؟؟ حراك او عسكر حلوف كرموس

    4
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  • meds
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 14:06

    الدي لم افهمه أن العالم كله تغير إلا شعب واحد لازال منتهييوا الصلاحية لم يتقاعدوا ويمتحوا الامور للشباب هل صاحب 90سنة قادر ان يتحكم حتى في البول هدا شيء فضيع

    2
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  • محمد
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 14:07

    السلام عليكم
    أهل مكة أدرى بي شعبها
    92 عام ولكن لا نسجد له
    أو نقبل على يده أو نقدسه

    -4
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  • DE ORAN
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 14:10

    S’il existe un État en Algérie, il faut que cet État donne des nouvelles sur les plus de 20 000 innocents Algériens et Algériennes qui ont été enlevés devant les yeux de leurs proches

    2
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