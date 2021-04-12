مجلس الأمن يختبر مواقف أمريكا وفرنسا من قضية الصحراء المغربية

يعود الزخم مرة أخرى إلى قضية الصحراء المغربية التي استكانت إلى هدوء ظرفي عقب سيطرة القوات المسلحة الملكية على الوضع الميداني في المناطق العازلة، وانسحاب ميليشيات البوليساريو من النقط الساخنة، إذ من المرتقب أن يخصص، اليوم الإثنين، مجلس الأمن جلسة خاصة بعمل “المينورسو”.
ومنذ آخر جلسة مخصّصة لقضية الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن، التي أمرت بعقدها ألمانيا، لم تنجح البّوليساريو في لفت انتباه المنتظم الدّولي، الذي يصرّ على الاهتمام بأجندات أخرى ذات أولوية.
وعلى مدى أزيد من 27 سنة، حاولت بعثة “المينورسو” وعدد من مبعوثي الأمم المتحدة إلى الصحراء التوسط لإيجاد حل لهذا النزاع طويل الأمد، الذي يؤثر على العلاقات المغربية الجزائرية، في حين تركت موريتانيا النزاع جانباً، واستمرت جبهة البوليساريو في محاربة المغرب.
ويشكّل اجتماع مجلس الأمن، اليوم الاثنين مناسبة لإبراز الموقف الأمريكي الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية، كما سيكون مناسبة أيضا لفرنسا لإظهار انخراطها وراء مساعي المغرب لتنزيل مقترح الحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل.
محمد الطيار، المحلل الأمني والإستراتيجي، يؤكد أن “عقد جلسة خاصة حول تطورات قضية الصحراء مناسبة لعرض إحاطة منظمة الأمم المتحدة حول عمل بعثة المينورسو’؛ التي تنتهي ولايتها في آخر شهر أكتوبر القادم”.
وأوضح المحلل ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “مجلس الأمن سيناقش أيضا قضية شغور منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة”، مبرزا أن “هذه الجلسة ستكون مختلفة عن غيرها؛ فالتوازنات الدولية والميدانية تغيرت لمصلحة المغرب”.
واعتبر الخبير، في التصريح ذاته، أن “الجزائر فشلت في إقناع المنتظم الدولي بأن هنالك حربا عسكرية حامية الوطيس تدور رحاها في الصحراء؛ بين المغرب ووكيلتها البوليساريو”.
ويأتي هذا الاجتماع الدولي في وقت أكدت “المينورسو” أن ما تدعيه الآلة الإعلامية الجزائرية، حول اندلاع الحرب، ليس إلا مزاعم كاذبة، “كما يأتي في ظلّ اقتناع الدول بنجاعة المقترح المغربي”، وفق الطيار.
كما يشدد المحلل عينه على أن “جلسة الأمم المتحدة حول الصحراء تأتي أيضا في وقت أصبحت الجزائر لا تكتفي بالتحرك من وراء صنيعتها البوليساريو، فقد أظهرت نفسها بشكل مكشوف وملحوظ كمعنية وحدها دون غيرها”.
ويرى الطيار، أيضا، أن “الجزائر صرحت ما مرة بأن قضية الصحراء تشكل قضيتها الوطنية الأولى، وهي الأهم في سلم أولوياتها، وبالتالي فهي الطرف الحقيقي في النزاع”.
ويختم الخبير نفسه بأن “هذه الجلسة مناسبة لإبراز الموقف الأمريكي الجديد بعد اعتراف إدارة ترامب رسميا بمغربية الصحراء، واستمرار الإدارة الجديدة في المسار نفسه ودعوتها إلى حل سياسي متوافق عليه”.
أمريكا و فرنسا لعما وزن كبير في مجلس الأمن لأنهما يتوفران على حق الفيتو. فئران ألمانيا و إسبانيا لا أحد يسمع لهم.
لاتنتظرو شيئا جيدا من فرنسا .فهي دولة منافقة .تأكل الغلة وتسب الملة . ومعروف عنها أنها تحلب جميع أطراف النزاع
أتركوا المال لأصحابه وبلاش إحتلال تركتم إيه لدولة الإحتلال الإسرائيلى سيصوت مجلس الأمن باستقلال الجمهورية الجديدة هذا رايى المتواضع وانتبهوا لظروف حياتكم المعيشية
هل الجزائر ستنسحب من جامعة الدول العربية لانها تنشر خريطة المغرب كاملة في كل اجتماعاتها وهل ستنسحب من الامم المتحدة لانها تنشر خريطة اسرائيل بدل فلسطين ،مادامت انها مؤخرا انسحبت من اجتماع نشر خريطة المغرب كاملة.
سبحان الله العظيم هاداك الرجل لي هو كان رءيس امريكا واسمه ترامب كان يضحكني في بداية ولايته وكنت غالطا وليس متفقا معه في بعض الأشياء التي افلقتني وعندما جلست مع نفسي ومررت فيلم ولايته وجدت انه كان رجلا صريحا وكان يخدم بلده بكل روح وطنية.
وما اريد قوله وهو ان الرءيس السابق ترامب كان رسولا وسببا لإنهاء الظلم الذي ظلم فيه بلدي العزيز اكثر من خمسة واربعين سنة ليحل عقدة المشكل وإخراج كل المنافقين من جميع أنحاء العالم من غيرانهم.
الريس السابق سوف لا ينساه التاريخ وبالاخص اعداء الوطن لانه عراهم من أكاذيبهم والمسرحيات والشعارات الرنانة اما المغاربة كانو ولا زالو متيقنين ان ارضهم ارض اجدادهم ولا شك فيها وكانو ولا زالو يدافعون عنها.
اتمنى من المسوولين المغاربة ان يبنو ثمتال ترامب وأصابيع أياديه واحدة متجهة بثلت الخمس الى العدوة الشرقية والأخرى ايضا بالثلت الخمس تجاه الغرب وعلى راْسه لباس صحراوي بعلم المغرب.
هاذا هو حلمي انشاء الله واكبر شارع في الداخلة او العيون اسمه ترامب شكرًا .
الامتداد المغربي في الصحراء تاريخي وواقعي و على حكام مخيمات تندوف ان يعوا جيدا ان لا الحرب و لا الدبلوماسية الدولية قادرة على تسليم الصحراء لهم و عليه لا مفر من الخضوع الى المغرب أو البقاء في صحراء تندوف
اللهم الطف بنا وهييء لنا من أمرنا رشدا .ربنا لاتسلط علينا بدنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يارحم الراحمين يارب العالمين. .اتوسل إلى الباري جلا في علاه أن يجعل هذا الجمع جمعا مبارك ويكون بردا وسلاما على الوحدة الترابية للمملكة المغربية. ووصمة عار على الخصوم .ليكون آخر يوم تتداول فيه ألقظية الوطنية الاؤلى. أمام مجلس الأمن الدولي. لأن المغرب أعطى كل مالديه وادلى بجميع الحجج التابثة .والطرف الآخر تشبث بالأوهام والتضليل ..وعلى المجلس أن يولي الاهتمام للبعثات الدبلوماسية للدول المؤمنة بعدالة الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
الحزم يعطي نتائج لو كنا لزلنا في الوضع السابق لرايت اغلاق للكركارات عند اقتراب النقاش. الان نحن من يمتلك المبادرة
يوجد بالعالم دولتين لا تعترف بحدود جيرانها
لانهم دول توسعية ،هم اسرائيل والمغرب…
الجارة الشرقية خلقت مشكل في اقاليمنا الجنوبية حتى لا تقوم المملكة المغربية بالتفاوض معها على مناطقنا بالصحراء الشرقية و نظامها العسكري مدعوم من اسبانيا التي هي الاخرى تريد للوضع ان يطول حتى لا نطالب بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين واخر المستعمرتين في افريقيا.
يجب على المغرب الضغط على الدول التي تدعي الحياد أو الدول تساند المغرب وفي نفس الوقت موقفها غامض. ..
الدول التي فتحت سفاراتها في جنوب المملكة هى الوحيدة التي يجب تصدقها. ..
لا نريد المواقف الغامضة من الدول أبيض أبيض أو أسود أسود …
على فرنسا أن تظهره موقفها للعلن أو ترتمي في حضن البوليساريو
السلام عليكم تاريخ مناقشة قضية الصحراء المغربية في مجلس الأمن الدولي فهي ستكون يوم يوم الأربعاء 21 أبريل و ليست اليوم الاثنين و التي ستكون لصالح المغرب ان شاء الله لأن هاذه المرة سنرى ميول اكثر وواضح من فرنسا الاعتراف بمغربية الصحراء
إلى صاحب التعليق 3 ، انا صحراوي و اعتز بمغربيتي، و لن اقبل باي جهة ان تقسم بلدي و قيام جمهورية مدعومة من طرف جهات اجنبية، و لا تتكلم عن تاريخ بلدي و انت جاهل عنه اخي المصري
سيطلبون سحب الإعتراف من الولات المتحدة الأمريكية و الإعتراف بالهنود للحمر. هدا هو تفكير الجنرالات.
* كمغاربة نود ان يكون العالم كله مع قضيتنا .
* امريكا مجبرة ان تكون في صفنا , نظرا لارتباط موقفها
بانجاح التطبيع مع اسرائيل . اما فرنسا , فانها تضع مصالحها
في المرتبة الاولى , اذ يصعب عليها ان تنحاز لطرف دون
الاخر , قد لا تفاجئنا بموقف حيادي , وقد نلتمس لها عذرا ,
فمصلحتها اولى , و لا يمكن ان تضحى بها من اجلنا .
هناك حتى في مسؤلين في المغرب لا يعرفون ،او ليست لهم رجولة للوقوف بكل حزم ضد اعداء الوحدة الترابية للمغرب ،الجزائر ليس لها حق في ملكية الصحراء المغربية الا اذا كان بعض المغفلين في الجارة وفي المغرب يظنون عكس ذالك . حتى الحكم الذاتي لم يعد قانونيا ملزم وفعال . يجب على من على عاتقه المسؤلية في المغرب بعدما انزلت الحكومات السابقة بالجهاوبة ، لا يجب التحدث عن حكم ذاتي او غير ذالك . الجزائر خلقت المشكل ومولت وسلحت لصوص لتصل الى مبتغاها . الشعب مستعد للحرب .
المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها قبل الإستعمار وبعده مغربية ولازالت مغربية في أحسن الأحوال نموا و ا زدهارا و ستبقى في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
يجب على المغرب أن يسترجع الصحراء الشرقية في أقرب الآجال لحضيرة الوطن الأم وهكذا ينهي حلم جينيرالات الخزعبلات بالإستلاء على الصحراء الغربية المغربية للخروج إلى المحيط الأطلسي.
اظن ان الامم المتحدة ستسحب المنورسو
من الصحراء المغربية لان ما اتت من اجله لم يعد ممكنا. لان طاءرات الدرون ستحل محلها.
على الجزاءر ان ترسل قياديين اخرين للانتحار
في المنطقة العازلة ولهم جزيل الشكر.
هدا النظام الجزائري الجبان الفاشل داخليا و خارجيا يختبئ وراء حفنة من المرتزقة الذين صنعهم ليجلبوا له المحيط الاطلسي ، فمتى كان المرتزقة في التاريخ القديم والحديث سببا في انتصار اي نظام .
فلماذا اعترف طرامب بصدق الصحراء مغربية،هناك شخص اسمه السلاوي هو من قال لترامب ان يقول كلمته ضد الصحراء المغربية ونطق بها عبر العالم،وتحدى فرنسا وإسبانيا وفضح الدول المرتشية لتقول الصحراء ليس مغربية،حفظ الله الدول العادلة ولو كانت كافرة
إلى صحراوي شرقي أو غربي أو الله أعلم**: قلت في تتساؤلك أمس.. ما العيب في إنفاق المال أو تقديم تنازلات لتحقيق مصالح أو دفع الضرر!!؟؟ كل الدول تقوم بذلك ولماذا لوم الجزائر إدا قامت بذلك… كلام جميل و صريح… لكن يقول البيرت أينشتاين:’ “الغباء هو أن تفعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وتنتظر نتائج مختلفة” والنتائج في الجزائر تجيب عليها الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية والشارع الجزائري
ان النضام الجزايري وعصابة المورادية يعيشون نهايتهم ونهاية المسرحيات ونهاية الاستحمار لشعبها فقد خلصت الى الصحراء انتهت ادا الان تريد ان تجلس مع المغرب في مفاوضات وتنازلات واهم تنازل تريده العصابة وهو الصحراء الشرقية وترسيم الحدود بدون الصحراء الشرقية هدا ماتريده الان العصابة بعدما فشلت فشلا دريعا حتى جنوب افريقي بداءت تتخوف من العزلة والخسارة ادا العصابة الصحراء والحراك والانقسام والاقتصاد والنفط راح البحبوحة افلست