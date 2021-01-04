مجلس الحكومة يتدارس تمديد حالة الطوارئ الصحية

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والثاني بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات.

وأضاف المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتطبيق المادة الخامسة من القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة السير.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.