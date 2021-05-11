مجلس الحكومة يتدارس ثمانية مشاريع مراسيم

مجلس الحكومة يتدارس ثمانية مشاريع مراسيم
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 11 ماي 2021 - 16:40

سيترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء 12 ماي الجاري، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأشار الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة إلى أن المجلس سيتدارس ثمانية مشاريع مراسيم، تتعلق السبعة الأولى منها بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء الغرف الفلاحية، وأعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وأعضاء مجالس الجهات، وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وأعضاء مجلس المستشارين.

وأضاف المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الأخير يتعلق بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة؛ فيما سيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

التعيين في المناصب العليا الوكالة الوطنية للمياه والغابات سعد الدين العثماني مجلس الحكومة

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