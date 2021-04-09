مجلس الحكومة يتدارس نظام منح رواتب التقاعد

شرع مجلس الحكومة المنعقد، الخميس بالرباط، عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة سعد الدين العثماني، في دراسة مشروع المرسوم رقم 2.20.935 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.551 بتاريخ 4 أكتوبر1977 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أنه تم أيضا دراسة مشروع مرسوم رقم 2.20.936 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.92.927 بتاريخ 7 يناير 1993 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام التكميلي.

وأشار إلى أنه ستتم مواصلة دراسة مشروعي المرسومين في مجلس حكومي لاحق.