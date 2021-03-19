مجلس السلم والأمن الإفريقي يضغط لإرسال مبعوث إلى الصحراء المغربية

يضغط مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي من أجل خلق مسلسل مواز لمعالجة ملف الصحراء المغربية في ظل جمود المسلسل السياسي على مستوى الأمم المتحدة، وهو أمر يرفضه المغرب بشدة بالنظر إلى استمرار محور العداء، الجزائر-جنوب إفريقيا، في توجيه القرارات الإفريقية لدعم جبهة البوليساريو الانفصالية على حساب القضايا الرئيسية التي تواجه القارة.
وبعد ضغوط مارستها الجزائر، أصدر مجلس السلم والأمن الإفريقي بيانا ختاميا بشأن القرارات التي اعتمدها في دورته المنعقدة بتاريخ 9 مارس الجاري حول تطورات ملف الصحراء المغربية.
وكان المغرب قاطع هذا الاجتماع الذي شارك فيه الأمين العام لجبهة البوليساريو والرئيس الجزائري، ورئيس جنوب إفريقيا، ورئيس كينيا الذي يترأس المجلس لشهر مارس، ورئيس الموزمبيق، فيما كان ثلثا الحاضرين تمثيلية وزارية فقط من أصل 15 بلدا عضوا، وهو ما اعتبر بمثابة فشل لهذا الاجتماع بعد رفض أغلب الدول الإفريقية الانخراط في أجنداته المعادية للمملكة المغربية.
وجاء في القرارات التي أصدرها مجلس السلم والأمن الإفريقي، أنه “يطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي في العيون، بالصحراء الغربية، على وجه السرعة، من أجل تمكين الاتحاد الإفريقي من إعادة إحياء دوره في البحث عن حل سياسي لهذا الصراع طويل الأمد”.
واستمع مجلس السلم والأمن خلال هذا الاجتماع إلى “مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص للصحراء الغربية، الرئيس الأسبق جواكيم البيرتو تشيصانو”، الذي كان الاتحاد عينه سنة 2014 لكن المغرب رفضه حينها نظرا لمواقفه المعروف بتأييده لجبهة البوليساريو.
وأكدت الخارجية المغربية وقتها رفض المغرب تعيين مبعوث إفريقي إلى الصحراء، وشددت على أن “مسلسل البحث عن حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية هو اختصاص حصري لمنظمة الأمم المتحدة، ولا يملك الاتحاد الإفريقي أي سند قانوني أو أساس سياسي أو شرعية معنوية للتدخل في هذا الملف، بأي شكل من الأشكال”.
البيان الختامي الصادر عن مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي انعقد في إطار مناورة قام بها الدبلوماسي الجزائري إسماعيل شركي قبل مغادرة منصبه كمفوض للمجلس، دعا إلى القيام بزيارة ميدانية إلى الأقاليم الجنوبية “بأسرع ما يمكن للحصول على معلومات مباشرة عن الوضع”.
وبعد فشل الجزائر في ثني دول إفريقية عن افتتاح قنصليات بالصحراء المغربية، دعا مجلس السلم والأمن الإفريقي الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن يطلب من “المستشار القانوني للأمم المتحدة تقديم رأي قانوني حول فتح قنصليات في إقليم الصحراء الغربية”.
وسقط المجتمعون في مجلس السلم والأمن الإفريقي في تناقض واضح؛ إذ في وقت تضغط فيه هذه الأطراف من أجل خلق مسلسل مواز لملف الصحراء، أكدت أنها “تعترف بالدور الحاسم للأمم المتحدة في تحمل مسؤوليتها في إيجاد حل دائم للأزمة؛ وتحث الأمين العام للأمم المتحدة على التعجيل بتعيين مبعوث شخصي جديد”.
و طلبت زيارة المنطقة قديما للاطلاع على الاوضاع عن قرب قريب جدا ، من داخل العاصفة ، و ليس العاصمة ، و لكن اطلب زيارة الصحراء ، و رمال مرزوگة الساخنة هي العلاج ، و يطلبون مني زيارة عيادة نفسية كلما اردت زيارة الصحراء ، و هدا حرام ، حرام ، و الصحراء مغربية الا الابد .
هاد مجلس الامن يجب عليه ان يرسل مبعوث خاص للقبائل الشقيقة المستعمرة من طرف الجزائر و للمظطهدين بجنوب افريقيا التي تقتل مواطنيها من المضربين العاملين بمناجم الذهب .لا يجب على المغرب ان يقبل بأي مبعوث افريقي لاراضيه الجنوبية .كن كان الخوخ يداوي كن داوا راسو بحال الى هاد افريقيا مطفراه !
أموال الغاز والبترول للشعب الجزائري في شراء الذمم هي التي تضغط.
بعد رحيل العصابة الحاكمة قريبا ان شاء الله ولو أن هذا لا يعجب أبناء لقيطة تندوف المندسين بيننا والذين يدعون بأنهم جزائريين لا يعجبهم الحراك المطالب باستقلال الجزائر. أقول للطابور الخامس تبا للخيانة .ومعهم تنسيقيات المتعاقدين المتقاعسين بزعامة العدليين والنهجيين.
اللهم من أراد بهذا البلد الآمن المسالم شرا فاجعل كيده في نحره.
لو كان الجزاءريون اللذين يسعون للتشكيك في اقاليمنا الجنوبية يذكرون النبي عليه الصلاة والسلام مثلما يذكرون الصحراء الغربية لدخلوا الجنة بغير حساب.
أمريكا اعترفت بالصحراء المغربية انتهى الكلام لا يهمنا لا مجلس الأمن والسلم ولا أحد آخر.
خليهم يخسرو الفلوس ديال الفقاقير و في الاخير ما يصورو غير النبق فالدول الافريقية لم تحل حتى مشاكلها فبالاحرى ان تهتم بامور اخرى من اجل عيون الكابرانات
لو ارادت الامم المتحدة إرسال مبعوث ااممي الى الصراء الغربية لارسلته
عدم ارساله كان مقصودا لان مشكل الصحراء حسم لصالح المغرب
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لمادا يتعنت المغرب ولا يتبنى ملف جمهورية القبائل التاريخية بقيادة فرحات مهني وعاصمتها تيزي وزو.
هدا مطلب شعبي
يثبت طلبي الزيارة و لكن والو الدراري ديولنا عاجبهوم راسهوم بزاف ، طالعين يتصورو مع لافتة الگرگرات من بعد ما الجيش طرد المرتزقة المنافقين عادا ناضو شي شاد طيارة بريفي و خليناها هاكاك و حنا هوما حنا مربوطين من الكلمة تاعنا ..
الإتحاد الإفريقي عليه أن يبحث الأمن الغذائي للشعب الجزائري الذي يتعرض لمجاعة قاتلة على غرار الشعب اليمني.
السلام عليكم (الله الوطن الملك) لا نعبد الا الله و الارض من طنجة لكويرة و نموت من أجل مملكتنا الحق يعلوا و لا يعلى عليه حسبنا الله و نعم الوكيل يا أيها الجنرلات رائحته الكريهة تفوح على المنطقة المغاربية و الساحل و الإرهاب مند زمن بزعامة الجنرلات بمال الإخوان الجزائر و الإعانة الدولة تهرب في جيوب العصبات بوزبال بإسم الدفاع عن الباطل إن الباطل كان و لا يزال الباطل زهوقا
فتح مكتب للإتحاد الإفريقي في مدينة العيون لن يقبل به أي مغربي لأنه سيكون بمثابة مكتب للجزائر وجنوب افريقيا لدعم المرتزقة ولخلق الإضطرابات في الأقاليم الجنوبية للمملكة
لا يمكن الاتحاد الافريقي ان يلعب دورا في النزاع الاقلبمي نظرا لكونه يضم الوهم الوهمي، و نظريا لا يمكنه المطالبة بوجود كيان هو يعترف به رسميا (اقل من 13 دولة ضمن حوالي 50 دولة افريقية!
بسماحه لتواجد كيان وهمي ضمنه يكون الاتحاد الافريقي قدد سمح لنفسه بتقرير مصير ساكنة الصحراء دون استشارتها و هذا سلوك لا يشرف افريقيا ابدا.
الكل يعلم ان انضمام الوهم الوهمي لمنظمة الوحدة الافريقية و تغيير اسم هذه الاخيرة الى الاتحاد الافريقي جاء نتيجة ااموال ضخمة ضخها غير الماسوف عليه القذافي و لا زلنا نرى اللون الاخضر في شعارات التنظيم الافريقي ، هذا اللون الذي فرضه القذافي مؤلف الكتاب الاخضر و صاحب الراية الخضراء ملك ملوك افريقيا و عميد الزعماء الافارقة سامحه الله. هذا اضافة الى النشاط الديبلوماسي لحكام الجزائر.
كنت متوقع مثل هده القرارات من إسماعيل الشرقي الجزاءري ،ولكن اين هم اصدقاء المغرب بهدا المجلس ؟؟؟؟؟
لقد قرأت مقالا في جريدة الاتحاد الاشتراكي يرد فيه على ما ورد بجريدة الشروق الجزائرية حيث فند مزاعمها وكذب ما جاء بها من كون المجلس أصدر بيانا . لكن يتضح أن الأمر صحيحا ، وأن أعداء وحدتنا استغلوا هذه المرة أكثر منا .
أين هم أصدقاء المغرب ؟ لماذا لم يرفضوا ما جاء بالبيان الختامي ؟
هناك أشياء تحتاج للتوضيح . لنا كامل الثقة في دبلوماسيينا إلى أنه ينبغي قول الحقيقة ولو مرة .
لقد أقسامنا قسم المسيرة ألا نفرط في حبة رمل .ونحن أوفياء لهذا القسم .
نريد رد المللك او الحكومة عن قضية فجيج وعن تذل مجلس السلم غي قضية الصحراء مغربية و ما خفي اعظم قد لا استغربانه ستفجر مفاجءة جديدة ودف جديد للعدو في مرمى المغر و الشعب المغربي في دار غفلون ام اننا اعتدنا على السكوت و الخضوع ابتلينا بمسؤولين بكماء لا يهمهم الى المقعد و المال نريد الحقيقة الارض ليست للبيع و الكرامة لا تهان فاليذهب العالم الى الجحيم ولكم في كوريا الشمالية و ايران قدوة اراضى و كرامة المغاربة خطأ احمر فاليسقط الخونة
الزعماء شرفاء افريقيا.لم يعودوا يأبهوا بتفاهات النظام الستاليني الجزائري فيما يخص نزاع الصحراء المغربية المفتعل.والذليل اجتماع مجلس الامن والسلم الذي دعت اليه الجزائر في الوقت بذل الضائع ( لعميلها بنشركي ) الذي خرج من راسة مفوضية االامن والسلم مذموما مذحورا بعد ان قضى ردحا من الزمن في راسة هذه المفوضية ذون ان يتمكن من تنفيذ اجندة جزائره…احد عشر رئيسا عضوا في مجلس الامن والسلم لم يحضروا هذه التفاهة الجزائرية فقد مثلوا بأدنى ثمثيل كمجاملة فقط لا كقناعة.وقد وضع السيد موسى فقي مفوض الاتحاد الافريقي. حدا لهذه التفاهة كما تابعنا…..اذن الفشل ولا شيء غير الفشل يطال النظام الدكتاتوري الجزاىري فحتى رياضيا خرج خاوي الوفاض من اجتماع الكاف بالرباط…المغرب حسم قضية وحدته الترابية من زمان.اما النظام الخرخوري فاليواصل حرثه في البحر مع متاهات الاتحاد الافريقي الذي لم يعد يؤمن بالاسطوانة الجزائرية المشروخة التي عافتها افريقيا.ولا زالت الجزائر متشبتة بها.كمن يتشبت بقشة….وهو على وشك الغرق.والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها الى ان يرث الله الارض ومن عليها.احب من احب وكره من كره…
لماذا هدا الكيان لا يدهب الي الشعوب الدي استعمرتها فرنسا وسمتها الجزاىر وكلفت بها عصابة من القتلة والمجرمون يحكمونها ونهب ترواتهم ودفعهم الي الموت في البحر
la chaise vide n ‘est jamais une bonne politique
le Maroc devait participer a cette réunion
c’est vrai que bcp de pays soutiennent le Maroc
mais il doit etre présent a chaque occasion pour denoncer les parties ennemies et appuyer la tendance actuelle qui vise a terminer ce conflit une fois pour toutes en appliquant l autonomie comme solution definitive
الاتحاد الافريقي لا يملك الحق في التدخل في شؤون المغرب.
المفرب بلد له سيادته، أما قضية الصحراء المغربية فهي شأن داخلي للمغرب تحت إشراف منظمة الامم المتحدة.
وعليه، فعلى المغرب أن يتصدى لأعداء الوحدة الترابية بكل حزم وصرامة,
فاتكم القطار أنتم و الحركي ومن يدور في فلكهم…ملف الصحراء طوي و تم حسمه نهائيا… جيتو معطلين سمحولينا…
الاتحاد الإفريقي ليست له الشرعية و لا المصداقية في الوساطة بين المغرب و الجبهة لأن من يقف وراء هذه المناورة هي الجزائر رأس الأفعى و جنوب إفريقيا. الولايات المتحدة إعترفت بسيادة المغرب على صحرائه و هذا ما يزعج الجزائر التي تريد موقفا من الاتحاد الإفريقي من أجل إنتزاع موقف يخدم أجندتها . شخصيا أعتقد أن فتح ملف الصحراء الشرقية أصبح ضروري بل واجب وطني لكي تعرف الجزائر حجمها الحقيقي .
هذه الهلوسة والجري يمينا وشمالا للنظام العسكري الجزائري لانه غرق في وحل البوزبال ويريد التخلص منه لكن المغرب اصبح شوكة كبيرة في حلق هذا النظام ناهيك عن المشاكل المتراكمة في الجزائر والانفجار الذي سيقع في الايام او الاشهر القريبة القادمة
يجب على ما يسمى بمجلس الأمن والسلم الإفريقي أن ينظر في المشاكل الحقيقية كأزمة سد النهضة و أزمة ليبيا الذي كان غائبٱ تمامٱ عنها
ادا كان المرتزقة عندهم اراض محررة فليفتحوا فيها مقر الاتحاد الافريقي او في المخيمات اما ادا كان في العيون او الداخلة فالموظفون غادي يعجبهم الحال و سيطالبون باللجوء السياسي للمغرب
هدا المجلس عليه ان يحل مشاكل الهجرة والفقر والمجاعة والامراض
زعا غايقضيو شي حاجة؟
المينورسو اللي هي تابعة للأمم المتحدة و جرا عليها المغرب لما كانو بغاو يزيدو مراقبة حقوق الانسان في الصحراء!
ماتخافوش و ما تشكوش في الدبلوماسية تاعنا!
بلا ضغط و تشويش!
الكابرانات جربوا جميع المكاءد و لكن المغرب يلعب معهم ورقة بورقة و في الاخير سيجمع لهم الميسة في الروندا
انا من جهتي فليجتمع مجلس الامن و السلم كل يوم ليل نهار و الغالية و البوهالية تتكلفان بتهييء الشاي للحاضرين ياك مخلصين
المغرب تجاهل هذا التقرير وقبله تجاهل الحضور و الهرطقة التي كانت تدور بين جنوب إفريقيا و الجزائر والموزمبيق، المغرب لا يحضر عندما يكون المستوى متدني، هذا المجلس الذي يسمى عندهم بالأمن و السلم ، نقول لهم فاقد الشيء لا يعطيه الشعب الجزائر لا ينعم بالأمن و السلم ، جنوب افريقيا وكر الجريمة في العالم ، عن يسلم و امن يتكلمون ؟؟؟ هذا المجلس أحدث من طرف الثلاثي من أجل الاستهلاك الإعلامي،
هذا الثلاثي يعرف أن المغرب طرد بعثة المونيرسو عندما تجرأ الخائن العام للأمم المتحدة بان كيمون على قول هرطقات .
تقرير مجلس الأمن و السلم ، هو تقدير أنجز من أجل الجزائر لأنها أنفقت ملايير الدولارات بشراء مثل هذه التقارير التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
على المغرب أن يقبل بشرط طرد البوليساريو من الإتحاد الإفريقي… وجود هذا الكيان ينسف أي حياد من طرف منظمة الوحدة الإفريقية
ادا كان الكابرانات اغبياء فالمغرب ليس مثلهم لان فتح مكتب في العيون سيكون مكانا للتجسس
يمشيو يلعبو مع اصحابهم في دار العجزة
في الحقيقة يصلح لهم الجزار و شرقريحة لكي يحكما الجزاءر حتى الممات