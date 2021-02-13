مجلس الصحافة: "الشروق" تزرع الحقد والكراهية

أعرب المجلس الوطني للصحافة عن إدانته الشديدة للمنحى الإعلامي الذي عبر عنه البرنامج الذي بثته قناة “الشروق” الجزائرية، محذرا من مغبة السقوط في زرع الكراهية والحقد بين الشعوب، “الأمر الذي يناقض الرسالة النبيلة للصحافة”.

وندد المجلس، في بيان له، بما جاء في البرنامج من عبارات قدحية في حق الملك محمد السادس، واحتقار للشعب المغربي، مضيفا أن البرنامج “أشاد بشكل واضح بالحرب، وهي كلها انتهاكات صارخة لأخلاقيات الصحافة، كما أنه هاجم كل اليهود، وهي ممارسة ممنوعة في جل القوانين في العالم، حيث لا يمكن التمييز بين البشر بسبب العرق والدين”.

واستنكر البيان تضمين البرنامج “لتعابير تحقيرية، تحط من الكرامة، ولا تمت بصلة لبرامج السخرية، التي تبثها قنوات متحضرة، تكتفي بالتعليق والنقد، دون الوصول إلى التحامل وتشويه الصورة الشخصية والإساءة للشعوب”.

كما دعا المجلس الصحافة والإعلام بالمغرب إلى الامتناع عن أي ردود أفعال مماثلة، “حرصا على الالتزام بأخلاقيات الصحافة وبالموضوعية والنزاهة، والعمل على تكريس روح الأخوة بين الشعبين المغربي والجزائري”، موجها نداء إلى الصحافيين والإعلاميين في الجزائر بالابتعاد عن كل ما يمكن أن يسيء إلى علاقات الأخوة والصداقة بين الشعبين، ونبذ وعزل أولئك الذين يسعون إلى خلق أجواء التوتر والمواجهة، وإثارة مشاعر الحقد والكراهية والعنف.