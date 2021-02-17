"مجلس الصيادلة" يدعم ورش التغطية الاجتماعية

دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة المهنيين العاملين في القطاع إلى الانخراط الفعال في مشروع تعميم التغطية الاجتماعية، بعد مصادقة المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس على مشروع قانون الإطار المتعلق بها.

وثمّن المجلس الوطني للصيادلة، في بيان إلى الرأي العام الصيدلي، مشروع تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة المغاربة، مؤكدا أن الصيادلة طرف فاعل في هذا المشروع وسيسهرون على إنجاحه.

واعتبرت الهيئة ذاتها أن التغطية الاجتماعية جاءت “لتصحح مفارقة قائمة، حيث إن الصيادلة يساهمون بقوة في توازنات صناديق التأمين، لكنهم مع ذلك محرومون منها”، داعية الهيئات المهنية والتنظيمات النقابية الصيدلية إلى “الانخراط وبحس وطني في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة”.

وأكد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أن تنزيل ورش تعميم التغطية الاجتماعية سيشكل منعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية بالمغرب، والمجالية، داعيا القطاع الصيدلي بكل مكوناته “إلى أن يكون في الموعد”.