مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح عزل ترامب

صوّتت غالبية من النواب الأميركيين من كلا الحزبين الأربعاء لمصلحة توجيه تهمة “التحريض على التمرّد” إلى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بهدف إحالته على مجلس الشيوخ لمحاكمته، في ثاني محاولة يقوم بها النواب لعزل الملياردير الجمهوري الذي أصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يواجه مثل هذا الإجراء مرّتين.

وحصل قرار توجيه الاتهام إلى الرئيس على تأييد 232 صوتاً مقابل رفض 197.